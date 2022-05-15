PTT kimlikle 10000 TL ödeme yapıyor! Başvuru yapanlar gişeye gidecek ve kimlikle hemen ödeme alacak. PTT üzerinden 10 bin TL ödeme için şartlar nedir? Acil ihtiyacınızın olması durumunda sizlere hızlı bir şekilde ödeme yapacak olan PTT yeni kredi kampanyasını duyurarak vatandaşlara 10000 TL'ye kadar ödeme yapacağını açıkladı.

Kredi almak isteyen vatandaşlara artık PTT üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek banka kredi puanı düşük olsa bile hızlı bir şekilde onay alabiliyor. Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere on bin TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanıyor.

Başvuru yapmak istiyorsanız sizler de PTT, resmi internet sitesi üzerinden PTT gişelerinden veya bankanın SMS kredi servisini kullanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ptt üzerinden 10000 TL için başvuru nasıl yapılır?

Ptt üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, oturduğunuz yerden işlem yapabileceğiniz, SMS servisine başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Sms ile başvuru yapacak olan kişiler, PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına gönderebilirler.

Yapılan SMS kredi başvurusu sonrasında banka sizlere hızlı bir şekilde sonucunu verecek ve mesaj atmış olduğunuz cep telefonuna gönderilecek olan kredi sonucu ile birlikte sizleri, PTT şubelerine davet edecektir. Sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olan bu kredileri istedikleri zaman kullanabiliyorlar.

Ptt üzerinden yapılan kampanyalara katılacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda emekli maaşlarını PTT üzerinden almasıyla birlikte daha yüksek limitlerde kredi onayı alacağını söyleyebilmek mümkün olmaktadır. Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız, sizlere 80000 TL'ye kadar hem ihtiyaç kredisi, hem de borç transferi kredisi imkanı sağlanmaktadır.