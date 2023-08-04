Akbank, vatandaşlara müjdeli bir haber vererek faizsiz ve uygun vade seçeneğiyle 15.000 TL nakit dağıtacağını duyurdu. Bu kampanya ile hem ekonomik sıkıntılardan etkilenen vatandaşlara destek olmayı hem de acil nakit ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlıyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Faizsiz 15.000 TL Nakit Avans Kampanyası Detayları

Akbank'ın faizsiz 15.000 TL nakit avans kampanyası, hızlı ve kolay bir şekilde başvurarak acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlara yönelik bir fırsat sunuyor. Kampanyaya katılmak için şu adımları takip edebilirsiniz:

Akbank Mobil uygulamasını indirin. "Akbanklı olmak istiyorum" butonuna tıklayarak online başvurunuzu tamamlayın. Kredi kartı başvurusu yapın. Başvurunuz onaylandıktan sonra faizsiz 15.000 TL nakit avans kampanyasından yararlanabilirsiniz.

Kampanyaya katılım için son tarih 14 Ağustos 2023 olarak belirlenmiştir. Bu tarihe kadar başvuran ve onay alan her yeni Akbank müşterisi, 2-6 ay vadedeki taksitli avans işlemlerinde faizsiz olarak 15.000 TL'ye kadar nakit avans kullanabilecektir. Kampanya kapsamında aylık akdi faiz oranı %0 olarak uygulanacaktır.

Kimler Kampanyadan Yararlanabilir?

Akbank'ın faizsiz 15.000 TL nakit avans kampanyasından yararlanmak isteyen herkes başvuruda bulunabilir. Kampanyaya katılmak için Akbank Mobil uygulamasını kullanabilir veya şubeleri ziyaret edebilirsiniz. Kampanyaya katılmak isteyenlerin son tarih olan 14 Ağustos'da kadar başvuru yapmaları gerekmektedir.

Akbank'ın faizsiz 15.000 TL nakit avans kampanyası, vatandaşlara ekonomik sıkıntılarını hafifletme ve acil nakit ihtiyaçlarını karşılama fırsatı sunuyor. Faizsiz ve uygun vade seçeneğiyle sunulan bu kampanya, vatandaşların finansal rahatlamalarına yardımcı olmayı hedefliyor. 14 Ağustos 2023 tarihine kadar başvuruda bulunarak bu avantajlı kampanyadan yararlanabilir ve acil nakit ihtiyaçlarınızı kolayca giderme imkanına sahip olabilirsiniz.