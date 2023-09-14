SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı mensubu onlarca vatandaşı ilgilendiren müjdeli haber Eylül ayı bitmeden Akbank tarafından duyuruldu. Akbank Mobil uygulama veya e-devlet üzerinden maaş hesabını bankaya taşıyan tüm emekliler 10.000 TL'ye kadar ödülü kazanacak.

Akbank 7000 TL promosyon ödemesi yapıyor. 30 Eylül tarihine kadar emekli maaşını Akbank'a taşıyan tüm emekliler alacakları ilk maaşın ardından promosyon tutarını hesabında bulabilecek.

AKBANK 7 BİN TL PROMOSYON BAŞVURUSU!

7000 TL promosyon ödemesine ek kredi kartı başvurusunda bulunan tüm emeklilere 3000 TL'ye kadar chip-para hediye edecek. Akbank'ın toplamda 10.000 TL ödül kazanım fırsat sunduğu bu kampanya 30 Eylül tarihinde sona erecek.

Akbank'a gelmeden mobil uygulama üzerinden maaş hesabını bankaya taşıyanlar 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü verdiği anda 7000 TL'ye kadar promosyon ödemesini hesabında buluyor.

AKBANK İLE 7 BİN TL’YE EK 3 BİN TL ÖDÜL NASIL KAZANILIR?

Akbank bireysel kredi kartı başvurusu bulunmayan tüm emekliler ilk kez Axess ya da Wings kredi kartı başvurusunda bulunduğunda 3000 TL'ye kadar chip-para kazanacak. 12 ay boyunca tek seferde ya da toplamda her ay en az 2500 TL harcama sözü veren 3.000 TL ödülden faydalanacak. Akbank'ın başvuruya açık hale getirdiği bu teklif yalnızca mobil uygulama üzerinden maaş hesabını taşıyacak ve ödeme emrini yerine getirecek banka müşterisine sunulacaktır.

AKBANK 2023 EYLÜL AYI PROMOSYON ÖDEMESİ

Akbank Mobil uygulama üzerinden veya müşteri iletişim hattını arayarak emekli maaşını taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz. Promosyon ödemesi emeklinin aylık maaşına göre değişiklik gösterecektir. Akbank 2023 Eylül ayı güncel promosyon rakamları aşağıdaki listeden incelenebilir:

-3.500 TL'ye kadar emekli aylığı alana 4.200 TL

-3.500 TL - 7.500 TL arası emekli aylığı alana 4.850 TL

-7.500 TL - 10.000 TL arası emekli aylığı alana 6.250 TL

-10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alana 7.000 TL