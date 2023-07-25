Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen maaş zammının ardından, emeklilerin ilgisini çeken ihtiyaç kredi olanakları Akbank tarafından duyuruldu. Emeklilere özel cazip fırsatlar sunan bu kampanya ile finansal ihtiyaçlarına hızlı çözümler getirilerek, emeklilerin hayatları kolaylaştırılıyor.

Akbank, emeklilere özel ihtiyaç kredileri hazırlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bankalara yaptığı talimatın etkisiyle harekete geçti. Kamu bankaları dışında yer alan Akbank, emeklilere özel ihtiyaç kredi kampanyası ile dikkatleri üzerine çekiyor. Maaş zammının açıklanmasının ardından emekli vatandaşlar ihtiyaç kredi seçeneklerini araştırmaya başlamıştı. Akbank, emeklilere özel düşük faiz oranları ve esnek geri ödeme seçenekleriyle ön plana çıkıyor.

Akbank müşterisi olan emekliler, 13.850 TL'ye kadar ödeme alabilme fırsatına sahiptir. Akbank direkt uygulaması üzerinden yapılan başvurularda kredi tutarı 10 dakika içerisinde hesaplara aktarılmaktadır. 6 ila 12 ay arasında esnek vade seçenekleri sunan Akbank, faizsiz geri ödeme imkanıyla da emeklilere kolaylık sağlıyor.

Akbank'ın özel ihtiyaç kredisi kampanyası, emekli müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak düşük masraflarla ve esnek ödeme seçenekleriyle destek olmaktadır. Faizsiz geri ödeme imkanı sayesinde emekliler, finansal yüklerle karşılaşmadan ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Emeklilere özel bu kredi kampanyası, hızlı ve güvenilir bir çözüm sunarak emeklilere maddi anlamda rahatlık sağlıyor.