11:00'den sonra hesaplarınızı kontrol edin! 13.000 TL Tc kimlik numarasına göre ödemeler yatmaya başlıyor!

Kimlik numarası üzerinden sorgulama yapılarak 13.000 TL'ye kadar nakit alacaksınız. Banka kredi puanı uygun olan kişiler, bugün 11'den sonra başvurularını aşağıdaki bankalar üzerinden yapabilecek ve onaylanan tutar aynı gün içinde hesaplara yatacak. Detayları ve bankaları sizlerle paylaşalım...

Denizbank...

Denizbank üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, 13.000 TL kredi almak için en yakın banka şubelerine giderek, kimlikle işlem yapabilirsiniz. Bu banka kredi notu olarak 1300 ve üzerinde olmanız durumunda sizlere SMS ile kredi vermektedir. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişilere banka hızlı ve anında kredi alabilmeleri için başvurularını şu şekilde yaptırıyor. SMS ile kredi almak isteyenlere banka 5 dakika içinde sonuç veriyor. KREDİM TC KİMLİK yazarak mesajı 3280 numarasına mesaj atmanız durumunda, anında sonuç verilir ve kredi imkanından faydalanacak olan kişiler, uygun kredi ile hesaplarına ödemeler alır.

QNB Finansbank...

QNB Finansbank üzerinden kredi almak isteyenler TC KİMLİK numarasını 5030 numarasına mesaj atabileceksiniz. QNB Finansbank üzerinden 5030 numarasına mesaj atacak kişiler, banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda anında onay alacaklardır. 5030 numarasına mesaj atarak kredi almak isteyenler, 3 ay ertelemeli 50.000 TL kredi alabileceklerdir.

Akbank...