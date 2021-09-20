Akbank'tan Belirlenen Yeni Kampanya Olay Oldu, Son Dakika Kredi Kampanyası Duyuruldu...

Akbank üzerinden yeni bir kredi paketi duyuruldu. Akbank üzerinden kredi alacak kişilere uygun faizlerle kredi verilecek ve 10.000 TL üzerinde kredilerde de 36 ay vadeli kredi alabileceksiniz. 10.000 TL kredilerde banka uygun faiz oranları ile hizmet verirken, ihtiyaç sahibi olan ve bu bankada hesabı olan kişilere de banka Akbank Direkt uygulaması üzerinden onay verecek. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli kredilerinin başvurularını yapabilmeleri için de bankanın belirledikleri şartlara göre işlem yapacaklar...

Akbank'tan Kredi Başvurusu...

Akbank kredi başvurusu için SMS atmak isteyenler, cep telefonlarının mesaj kısmına girerek, buradan Kredi TC KİMLİK yazarak 4425 numarasına gönderebilirler. TC kimlik numaranızı bu şekilde gönderdikten sonra hemen kredi sonucunu alabileceksiniz. Akbank ayrıca banka şubelerinden de kredi başvurusu yapma imkanı sunuyor. Akbank'tan ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, banka şubelerine giderek, kimlikle hemen sonuç alabilecekler. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak kredi imkanı sunacak...

Akbank Direkt Kredisi Başvurusu....

Akbank'ın resmi uygulaması olan Akbank direkt uygulamasından hemen kredi kullanabileceksiniz. Akbank direkt uygulamasına girerek işlem yapacak olan kişiler, Akbank direkt uygulaması üzerinden sonucunu öğrenebilir ve onaylı kredisini hemen hesaba aktarabilir. Akbank Direkt internet kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurusu yapabilirsiniz.