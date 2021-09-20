100.000 TL ve Üzerinde Emekliye Yeni Bir Kredi Nakit Paketi Açıklandı, Son Dakika Haberi...

Emekli olan kişilere 100 bin TL'ye kadar yeni bir kredi paketi kampanyası başladı. Daha önce bankalar üzerinden kredi kullanamayan emekliler maaş taşıma karşılığında 100.000 TL'ye kadar ve üzerinde ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. 100.000 TL'ye kadar kullanmış olduğunuz ihtiyaç kredilerinde 24 ay vade ile kredi kullanabileceksiniz. 36 ay vadeli olarak kredi kullanmak istiyorsanız 50.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapmanız gerekiyor. 2021 yılı içerisinde en çok emekli kredisi veren bankalar yeni bir kampanya güncellemesi yaparak 100.000 TL'ye kadar hem ihtiyaç kredisi hem de diğer bankadaki borçlarınızı kapatacak borç kapatma kredisi vereceklerini duyurdular.

Vakıfbank'tan emeklilere 100.000 TL ihtiyaç kredisi...

Vakıfbank üzerinden emekli olan kişilere 100 bin TL'ye kadar yeni bir ihtiyaç kredisi paketi kampanyası başladı. Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler emekli olmaları durumunda hemen anında aynı gün içinde Kredi onay alabilecekler. 36 ay vadeye kadar 50.000 TL 50 bin TL üzerinde ise 24 ay vadeli olarak Kredi kampanyasına katılacak olan müşteriler Vakıfbank şubelerinden veya Vakıfbank internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yaparak onay alabilecek. VakıfBank emekli maaşı alan müşterilerine maaşlarının 22 katına kadar kredi verirken internet bankacılığı şifresi almanız durumunda da Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden kredi kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası 100.000 TL emekli kredisi...

Ziraat Bankası üzerinden de 100 bin TL'ye kadar emekli kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Ziraat Bankası yapmış olduğu kredi kampanyasında 100.000 TL'ye kadar hemen aynı gün içerisinde kredi onayı vermektedir. 100.000 TL ve üzerinde kredi kullanacak olan kişiler emekli maaşlarını Ziraat bankası'na taşıyarak bu banka üzerinden yüksek limitli krediler kullanabilir. Düşük faiz oranları ile alabileceğiniz 100.000 TL ihtiyaç kredisinde emekli olan kişilerin ayrıca diğer bankadaki olan borçları da hesaplanarak kapatılacaktır.

DenizBank emekli kredisi...

Denizbank yapmış olduğu kampanya ile birlikte emekli maaşını kendi bankalarına taşıyan kişilere 100.000 TL emekli kredisi verecek. DenizBank emekli maaşını taşıyan ve kredi başvurusu yapacak olan emekliler diğer bankadaki tüm kredi ve kredi kartı borçlarını da kapatarak bu bankadan 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilecektir. Denizbank şubelerine giderek Kredi başvurunuzu kimlik ile birlikte yapabilirsiniz.