Türkiye'nin finansal güç merkezlerinden biri olan Akbank, Axess kredi kartı sahiplerine yönelik heyecan verici bir kampanya başlattığını duyurdu. Akbank'ın sunduğu bu özel kampanya ile Axess kullanıcıları, alışveriş deneyimlerini daha da karlı bir hale getirebilecekler.

Bu kampanya, Axess kredi kartı sahibi olmayı düşünenleri hedef alıyor. 4 Temmuz 2023 ile 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında Axess'e ilk kez başvurup onay alan herkes, bu kazançlı kampanyadan yararlanabilecek. Başvurusu onaylanan müşteriler, belirlenen sektörlerde yaptıkları alışverişlerde kazanç elde edecekler.

Kampanya dahilinde, müşteriler özellikle market, akaryakıt ve elektronik sektörlerinde yapacakları 1.500 TL ve üzeri alışverişlerde, 250 TL değerinde chip-para kazanma şansına sahip olacaklar. Bu harika fırsatı toplamda beş kez kullanma hakkınız olacak ve bu sayede 1.250 TL'ye kadar chip-para biriktirebileceksiniz.

Kampanyaya katılım içinse Juzdan, Akbank Mobil veya SMS yoluyla kaydolabilirsiniz. SMS ile kaydolmayı tercih eden müşterilerin, "KAZAN" yazıp 4566'ya mesaj atmaları yeterli olacak. Katılımınızın ardından, kampanyanın sunduğu ayrıcalıklardan hemen faydalanabilirsiniz.

Akbank'ın bu benzersiz kampanyası, alışverişlerinizi karlı bir hale getirerek bütçenizi korumanıza yardımcı olurken, harcamalarınızı daha verimli hale getirecek. Axess kredi kartı düşünenler için bu fırsat, alışverişlerinizi daha karlı bir deneyime dönüştürebilir. Bu kazançlı fırsatı kaçırmamak için hemen Axess başvurunuzu yapın ve alışveriş yaparken kazanmanın keyfini çıkarın! Akbank, bu kampanyasıyla sizinle birlikte alışverişlerinizi bir kazanç kapısına dönüştürüyor. Axess'in sağladığı bu harika fırsatı kaçırmayın, hemen başvurun ve alışveriş yaparken kazanmanın ayrıcalığını yaşayın!