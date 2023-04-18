QNB Finansbank'tan Hızlı İhtiyaç Kredisi Kampanyası Başladı! Son Dakika Haberi Geldi!

QNB Finansbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen herkese uygun şartlarda bir kredi paketi sunuyor. Bu paket kapsamında, başvuru şartlarına uygun olan herkes, hızlı bir şekilde 50.000 TL'ye kadar kredi kullanabiliyor. Kredi ödemeleri de hemen hesaplarına yatırılarak kullanıma açılıyor.

Kredi Başvuru Şartları

QNB Finansbank'tan ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenlerin öncelikli olarak bankanın şartlarına uygun olmaları gerekiyor. Kredi puanı 1500 ve üzerinde olan herkes bu paketten faydalanabilir. Başvuru işlemleri de oldukça basit. Cep telefonu üzerinden SMS atarak ya da kimlik numarasını göndererek kredi başvurusu yapmak mümkün.

Kredi Onay Süreci

Kredi başvurusu yapıldıktan sonra onay süreci oldukça hızlı ilerliyor. Başvuru sonucu, 5 dakika içinde cep telefonunuza SMS olarak iletilecektir. Onay alanlar, hemen kredilerini hesaplarına yatırarak kullanmaya başlayabilirler.

Kredi Limiti ve Faiz Oranları

QNB Finansbank, ihtiyaç kredisi paketi kapsamında 50.000 TL'ye kadar kredi kullanımı sağlıyor. Kullanım süresi ise 36 ay. Bu paket için faiz oranları oldukça düşük tutuluyor. Bu nedenle de nakit ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

Borç Kapatma Kredisi İmkanı

QNB Finansbank'ın ihtiyaç kredisi paketi kapsamında ayrıca borç kapatma kredisi imkanı da sağlanıyor. Yüksek limitli kredi ödemeleri alan vatandaşlar, bu krediyi kullanarak borçlarını kapatabilirler.

QNB Finansbank, ihtiyaç kredisi paketi ile nakit ihtiyacı olan vatandaşlara uygun şartlarda kredi imkanı sunuyor. Başvuru süreci oldukça basit ve hızlı ilerliyor. Faiz oranları da oldukça düşük tutuluyor. Bu nedenle de tercih edilen bankalar arasında yer alıyor.