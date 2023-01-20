Cumhurbaşkanı duyurdu: Asgari Ücrete Yeni Ayar Yapılıyor

Son zamanlarda çok konuşulan asgari ücret zamlarındaki tartışmalar devam ederken devletten bir müjde daha geldi. Buna göre en düşük çalışan maaşı 18.000 liraya kadar yükseldi. Asgari ücrete yapılan ek zam haberi birçok vatandaşı sevinçten havalara uçurdu. Asgari ücretle Türkiye’de birçok vatandaşın çalıştığı biliniyor. 8.500 TL tutarındaki belirlenen asgari ücrete yeni ayar geldi net olarak 18.334 TL tutarındaki asgari ücret maaşı ilgili hesaplara yatacak. Birçok banka asgari ücrete verilen zamlardan sonra tekrardan güncelleme yaparak çalışanlarının maaşlarını da güncelledi.

İş Bankası’ndan Asgari Ücret Atağı

Asgari ücretin son zamanlarda artmasından sonra Türkiye iş Bankası da kendi bünyesinde çalışan personeline yönelik müjdeli haberi vererek net asgari ücretin 18.334 TL olarak yatacağının müjdesini verdi. İş Bankası’ndaki tüm çalışanlarının en düşük maaşı 18 bin lira olacağı haberi gündeme bomba gibi düştü. İş Bankası kendi bünyesinde çalışanlara yönelik olarak asgari ücretin zammına ek zam getirerek çalışanlarını sevindirdi ve çalışanlarına yönelik olarak da toplamda %52 oranında bir zam yaparak sektörde çok konuşulan bankalar arasında yerini almayı başardı.

Türkiye iş Bankası bankacılık sektöründe olan diğer bankalara örnek olacak bir davranış ile gündeme oturdu. Buna göre Türkiye iş Bankası bünyesinde çalışan personelin en düşük maaşının 18.000 liraya kadar çıktığını duyurarak çalışanlarına bayram ettirdi. Banka tarafından çalışanlara yönelik yemek ücretlerini de rekor bir zam ile güncellediği haberleri de internet üzerinden dolanmaya başladı. Türkiye iş Bankası bünyesinde çalışan Türkiye genelinde binlerce çalışanın yüksek enflasyon karşısında ezilmesine müsaade etmeyerek çalışanlarına yönelik %52 oranında yeni asgari ücret üzerinden zam yaptı.

Ayrıca sadece maaşa zam yapmakla kalmayarak personellerinin yemek ücretini de 128 liraya çıkartmış bulunmaktadır. Sonuç olarak Türkiye iş Bankası çalışanlarına ödemiş olduğu en düşük maaşı tüm yan ödemeleri ile birlikte 18.000 seviyelerine çekmiş oldum. Bununla da sınırlı kalmayarak her ay personeline alışveriş yapmaları için 2000 lira puan veren iş Bankası bu puanları da yine eski orana göre %64 seviyelerinde çıkarttığını da ifade etti. Sendikalar ile yapılan görüşmeler neticesinde de iş Bankası aracılığı ile enflasyon farkı ödemelerinin oranı toplamda %51.28’e çıkmış oldu.