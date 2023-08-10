Akbank, banka hesabı olan müşterileri için oldukça avantajlı bir kredi kampanyası başlattı. 11 haneli T.C. kimlik numarası üzerinden başvuru yaparak bu kampanyadan yararlanabilirsiniz. Hem hızlı hem de kolay bir şekilde ödeme alabileceğiniz bu kampanya, acil ihtiyaçlarınız için önemli bir finansal destek sunuyor. İşte Akbank'ın sunduğu 50.000 TL kredi kampanyasının detayları:

Kolay Başvuru ve Hızlı Ödeme İmkanı

Akbank müşterileri, banka hesaplarına sahip oldukları takdirde bu özel kampanyadan yararlanma fırsatını elde ediyorlar. Ayrıca, başvuru yapmak için şubeye gitmeye gerek yok. Cep telefonunuzun mesaj bölümünden veya Akbank'ın mobil uygulaması üzerinden kolayca başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede, uzun sıralar beklemek zorunda kalmadan hızlıca başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuz onaylandığında ise ödemeniz yapılıyor ve acil ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

3 Ay Erteleme İmkanı

Akbank'ın bu özel kredi kampanyası, bireysel ihtiyaçlarınızı karşılamak isteyenlere 3 ay erteleme imkanı sunuyor. Bu sayede, kredi kullanımınızı daha rahat bir şekilde planlayabilirsiniz. Nakit ihtiyacınız olduğu anda bu kampanyadan yararlanarak ödemenizi hızlıca alabilir ve ödemelerinizi erteleyerek daha esnek bir mali planlama yapabilirsiniz.

Kredi Başvurusu ve Ödeme

Kredi başvurusu oldukça basit bir şekilde gerçekleştirilebilir. Akbank müşterileri, 11 haneli T.C. kimlik numarasını yazıp 44-25'e göndererek başvurularını tamamlayabilirler. Başvurunuz onaylandığında, ödemeniz hızlıca hesabınıza geçirilir. Böylece acil nakit ihtiyaçlarınızı hızlıca karşılayabilirsiniz. Kampanya kapsamında, ağustos ayı sonuna kadar başvurularınızı yapabilir ve 50.000 TL'ye kadar kredi desteğinden yararlanabilirsiniz.

Akbank Direkt İle Kolay Başvuru

Akbank müşterileri, Akbank Direkt mobil uygulaması üzerinden de kolayca kredi başvurularını gerçekleştirebilirler. Mobil uygulamayı açarak ihtiyaç kredisi başvurusunu tamamlayabilir ve düşük faizli kredi fırsatından hemen yararlanabilirsiniz. Kampanyaya katılmak için 5 gün içinde başvurunuzu yapmanız gerektiğini unutmayın. Bu süre içinde başvuru yapan herkes, 50.000 TL kredi desteği alabilir.