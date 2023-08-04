Akbank, müşterilerine özel bir kampanya ile ses getiriyor! En fazla 12 ay vadeli, %0 faizli 10.000 TL ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor. Bu kısa süreli kampanya ile ihtiyaçlarınızı uygun koşullarda ve avantajlı faiz oranlarıyla karşılayabilirsiniz. İşte detaylar:

Akbank'ın %0 Faizli İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Akbank, 13 Ağustos tarihine kadar geçerli bu özel kampanya ile herkesin ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı oluyor. Kampanya kapsamında en az 1.000 TL, en fazla ise 10.000 TL ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. %0 faiz oranı ile sunulan bu kredi seçeneği, 12 ay vadeli olarak kullanılabilmektedir.

Kimler Kampanyadan Faydalanabilir?

Bu cazip kredi fırsatından yararlanmak için Akbank müşterisi olmanız yeterlidir. Eğer Akbank müşterisi değilseniz, hemen Akbank mobil uygulamasını telefonunuza indirerek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Akbank müşterisi olduktan sonra "Akbanklı Olmak İstiyorum" seçeneğine tıklayarak kampanyaya hak kazanabilirsiniz. Ayrıca, kredi puanınızın 1500 ve üzeri olması gerekmektedir.

Başvuru ve Kullanım Kolaylığı

Akbank'ın %0 faizli 10.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak için Akbank mobil uygulamasını kullanmanız yeterlidir. Kredi başvurunuzu mobil bankacılık üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Başvurunuz olumlu değerlendirildiğinde, banka tarafından bilgilendirileceksiniz.

Kampanya Detayları ve Bilgilendirme

Bu kampanya, 13 Ağustos tarihine kadar geçerlidir. Kredi başvurunuzun sonucu olumlu değerlendirildiğinde, kredinizin onaylandığına dair bilgilendirme alacaksınız. Onay aldıktan sonra kredinizi hesabınıza aktarabilmek için en yakın Akbank şubesine gidebilir veya yine mobil uygulama üzerinden kredinizi kullanabilirsiniz.

Kredi ödemesi, 12 eşit taksitle yapılabilir ve %0 faiz avantajı ile ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Kampanya detayları ve daha fazla bilgi için Akbank'ın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Fırsatları Değerlendirmek İçin Vaktiniz Azalıyor!

Akbank'ın %0 faizli 10.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası ile ihtiyaçlarınızı uygun faiz oranlarıyla karşılamak için 13 Ağustos tarihine kadar başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bu avantajlı fırsatı kaçırmayın, Akbank müşterisi olarak siz de hemen başvurunuzu yapın ve ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayın!