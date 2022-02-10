Ziraat Bankası 11 Şubat Cuma Günü Başlatacağını Yeni Kampanyayı Bugün Açıkladı! 10.000 TL Hemen Kimlikle Ödeyecekler

Ziraat Bankası yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte vatandaşlara 11 Şubat Cuma günü itibariyle hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullandıracağını açıkladı. Nakit kullanmak isteyen vatandaşların herzaman başvuru yaptığı ve hızlı bir şekilde kredi onayı aldığı Ziraat Bankası düşük faiz oranları ile nakit kredi vermeye devam etmektedir. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda yüksek limitli ihtiyaç kredisine de bu yine bu banka aracılığıyla kullanabiliyor.

Son yapılan kampanyada banka müşterisi olan kişilerin hızlı birşekilde bu banka üzerinden düşük faiz oranları ile on bin TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi verileceği açıklandı. 11 Şubat Cuma günü başlayacak olan kampanya sonrasında Ziraat Bankası ve şubat ayı sonuna kadar kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlara düşük faiz oranlarıyla nakit imkanı sağlayacak. Kredi kullanacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi politikalarına uygun olması durumunda, Ziraat Bankası üzerinden 5 dakika içerisinde kredi onay alabilecekler.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa, bankanın resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilir ve 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilir. Ziraat Bankası müşterileri kendi hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte bankanın mobil uygulamasına giriş yaparak, 7 gün 24 saat ne kadar kredi onayı alabileceğini görebiliyor. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak, işlem yapacak olan vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa, ayrıca banka şubelerine kimlikleriyle birlikte giderek de başvurularını gerçekleştirebilir.

Düşük faiz oranları ile verilecek olan ihtiyaç kredisine katılacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda emekli maaşları Ziraat Bankası üzerinden alınması şartı vardır. Sigortalı olarak çalışan vatandaşların ise son işyerlerinde 6 aydır çalışıyor olması ve bu işyerlerinde 6 aydır çalışıyor olmasını sigorta primleri ile gösteriyor olması gerekmektedir. Devlet memuru olan vatandaşlar ise son üç aydır devlet memuru olarak işlem yapmaları durumunda, Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılabiliyor. Emekli olan kişiler eğer bu bankaya maaş taşıması yaparak, kredi kullanmak istiyorlarsa, daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi kullanabilirler.