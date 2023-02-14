55 bin TL ödeme yapılacağı duyuruldu: Ziraat Bankası ödemeyi vermeyi kabul etti

Ziraat Bankası, resmi internet sitesinden yapılan duyuru 55000 TL'ye kadar gelir belgesiz ödeme yapılacağı hakkında bilgileri doğruladı. Devlet bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası en düşük faiz oranlarıyla birlikte vatandaşlara kredi imkanı sağlarken, ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara 55000 TL'ye kadar ödeme vereceğini açıkladı.

Bireysel müşteri olan ve emekli olan kişiler ile birlikte devlet memuru olup, Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Devlet bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara istedikleri zaman ödeme vermektedir.

Ziraat Bankası Bireysel İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda başvuruları internet üzerinden kolay birşekilde yapılıyor. Ziraat Bankası internet bankacılığı uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler kendi banka hesapları üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir internet şifresi oluşturarak mobil uygulamaya veya bankadan internet şubesine girebilirler.

Ziraat Bankası tarafından alacağınız internet şifresiyle birlikte giriş yaptıktan sonra, ayrıca tüm bankacılık işlemlerinizi buradan 7 24, yapabileceğiniz gibi sorgulama işlemlerinizi kredi işlemlerinizi ve kredi kartı işlemlerinizi de internet uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, internet üzerinden işlemlerini gerçekleştiremedi ise en yakın banka şubesine giderek mesai saatleri içerisinde kimlik ve gelir belgesiyle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden düşük faizli kredi başvurusunda bulunabilir. 55000 TL kredi ödemesi almış olmanız durumunda 24 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturularak, sizlere kredi imkanı sağlanır.