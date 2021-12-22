Akbank ve Vakıfbank en fazla 54.000 TL Nakit Vereceğini Açıkladı, Şartları Söylediler

54.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? 54 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu için genel şartlar nelerdir? Sizlere yazımızda ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin 54 bin TL'ye kadar nasıl kredi onayı alabileceklerinden bahsedeceğiz. Sizlerde bu şartlara uygun olmanız durumunda bankalar üzerinden 54 bin TL'ye kadar kredinizi hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. 54 bin TL kredi kullanacak olan kişilerin kredi notunun yüksek olması durumunda bankalar tarafından onay alacağını söyleyebiliyoruz. Bu kredi notu sizin daha önceki banka çalışmalarınızdan oluşan bir durumdur.

Eğer kredi kartı veya bir kredi kullandıysanız bu kredileri düzenli ödediyseniz de kredi notunun yüksek olacaktır. Bankalardan kredi kullanabilmeniz için en az 1200 de üzerinde bir kredi notunuzun olması gerekiyor. Eğer şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız vereceğimiz bankalar üzerinden 54 bin TL'ye kadar kredi kullanabilirsiniz.

Akbank 54.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu olarak müşterilerine 54 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlıyor. Kredi başvurusu kolay bir şekilde yapmak istiyorsanız bu bankanın müşterisi olmanız durumunda Akbank direkt uygulamasına girerek buradan işlem yapabilirsiniz. Akbank Direkt üzerinden yapacağınız Kredi başvurularında onay alan müşteriler hemen bu kredileri hesaplarına atabilirler. Akbank Direkt kullanmıyorsanız bankanın resmi internet sitesinden veya SMS atarak da ne kadar kredi onayı aldığınızı başvuru yaparak öğrenebilirsiniz.

SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunuzun Mesaj kısmına girerek buraya Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazdıktan sonra 4425 numarasına gönderin. Gönderdiğiniz bu numaraya 5 dakika içerisinde kredi sonucu düşecek ve onaylanan kredi de cep telefonunuzun Mesaj kısmına gelecektir. Onaylı kredi en yakın banka şubesinden kullanabilirsiniz. Akbank kişiye özel kredi notuna göre faiz oranı uygulamaktadır. Kredi notuna göre faiz oranı uygulayan bu banka 36 ay vade ve ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapıyor.

Vakıfbank 54.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

VakıfBank kamu bankası olmasından dolayı müşterilerin tercih ettiği bankaların başında geliyor. Bu banka düşük faizler de ihtiyaç kredisi kullandırmaktadır. Bireysel müşterilerin çalışan veya emekli olmaları durumunda bu kredileri hızlı bir şekilde alabileceğini söyleyebiliriz.

Sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyorsanız en az 6 aylık toplamda ise 1 senelik geçmiş sigorta kaydınızın olması gerekiyor. Yeni işe başlayanlar veya sigortası düzensiz olarak yatan kişilerin maalesef onay alamayacağını söylemek istiyoruz.

Ayrıca emekli kişileri de 54 bin TL kredi sadece kimlikle veriliyor. Emekli olan kişilerde 54 bin TL kredi kullanmak istiyorsa bankaya emekli maaşını taşıyarak kimlikle kredi kullanılabilir. Kredi başvuruları banka şubelerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır.

Banka internet bankacılığı kullanıyorsanız buradan da kredi başvurusu yapabilirsiniz. Onaylanan kredinizi şubelere gitmeden hesabınıza atabilir, 36 ay vadeli olarak verilen bu krediler de ilk taksit ödemeniz 3 ay erteleme yaparsanız toplamda 33 ay vade ile kredi kullanırsınız. Vakıfbank kamu Bankası olmasından dolayı düşük faiz oranları ile sizlere kredi imkanı sağlayacaktır.