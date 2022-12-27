Akbank ve İş Bankası Faiz Oranlarında Güncelleme Yaptı! 100 000 TL Tutarlı Kredide Faiz Oranı %1,39...

Bankalar müşteri kazanabilmek için belli aralıklarda faiz oranlarında güncelleme yapmaktadır. Konut kredisinden taşıt kredilerine kadar birçok kredide fırsat sunuyor.

Bankalar müşteri çekmek adına sürekli olarak faiz oranlarında güncelleme yapıyor. Taşıt kredisi, konut kredisi ve daha birçok kredide uygun faiz oranları ile imkân sunuyor. Geniş kitleye hitap eden iki banka ihtiyaç kredilerinde de faiz oranlarını güncelledi. Özel banka olarak hizmet sunan Akbank ve İşbank ülke düzeyinde yüzbinlerce müşterisi bulunmakta. Ülkemizin en köklü bankası olan İş Bank ve Akbank sunmuş olduğu avantajlı kredi Kampanyaları ile her zaman adlarından söz etmektedir. Her iki bankanın yapmış olduğu faiz güncellemesi müşterileri sevindirdi.

Her İki Bankadan Kredi Fırsatları

Her iki banka sunduğu ihtiyaç kredileri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Artan hayat pahalılığı, ekonomik sıkıntılar nedeni ile finansman ihtiyacını ön plana çıkarıyor. Bu durumda bankalar vatandaşlara avantajlı paketler sunarak ekonomik yönden rahatlatıyor. Her iki bankadan birini tercih ederek başvuruda bulunmak isteyen kişiler, internet sayfalarından başvuru yapabilir. Bunun yanı sıra mobil bankacılık uygulaması ile de başvuru yapılabilir.

Akbank %1,39 Faiz Oranlı İhtiyaç Kredisi

Akbank uzun zamandır müşterilerine oldukça uygun faiz oranları ile fırsatlar sunuyor. Sürekli şekilde faiz oranlarında güncelleme yapan banka piyasadaki en avantajlı kredi imkânlarını sunuyor. Uygun faiz oranları ile yürütülen kampanyada esnek ödeme imkânları da mevcut bulunuyor. Kampanyadan yararlanacak olan müşteriler azalan ya da artan taksitli, balon ödemeli ve 3 ayda bir ödemeli ile birlikte değişken taksitli kişileştirilmiş ödeme planlarına göre ödeyebilir.

Türkiye İş Bankasından Avantajlı Kredi

Ülkemizin en köklü bankalarından olan İşbank, kuruluşundan bu güne kadar her açıdan müşterilerinin yanında yer alıyor. Desteklerine devam edan banka uygun faiz oranları ile 36 ay vadeli aylık 1,45 faiz oranlı ihtiyaç kredisi imkânı sağlıyor. Kişileştirilmiş ödeme planları ile vatandaşların yanında yer alan banka maddi anlamda destek sağlıyor.