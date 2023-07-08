Akbank ve Denizbank, vatandaşların ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için özel bir kredi kampanyası başlattı. TC Kimlik numarasıyla yapılan başvurularla, 40.000 TL'ye kadar kredi kullanma fırsatı sunuluyor. Bu kampanyalar aracılığıyla 36 aya varan vade seçenekleriyle ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

TC Kimlik Numarasıyla Başvuru

İhtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar, TC Kimlik numaralarıyla başvurularını gerçekleştirerek Akbank veya Denizbank üzerinden istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabilirler. Başvuruların onaylanması için kredi puanının 1400'ün üzerinde olması gerekmektedir.

TC Kimlik numarasıyla başvuru yapılan bu kampanyalarda, başvurusu onaylanan kişilere aynı gün içinde kredi ödemeleri yapılmaktadır. En yakın banka şubesini ziyaret ederek kolaylıkla başvurunuzu yapabilir ve kredi onayı alabilirsiniz. Ayrıca, SMS ile kredi başvurusu da bu kampanyalar için basit bir yöntemdir.

SMS İle Başvuru

SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isterseniz, "kredi" yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC Kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasına gönderebilirsiniz. Bu şekilde Akbank üzerinden kredi başvurusu yapmış olacaksınız. Ayrıca, Akbank'ın resmi internet sitesinde yer alan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Denizbank tarafından sunulan SMS ile kredi başvurusu için ise "kredim" yazıp boşluk bırakarak TC Kimlik ve doğum tarihinizi 32 80 numarasına mesaj olarak göndermeniz yeterlidir. 32 80 numarasına gönderilen mesaj sonrasında kredi onayı alabilirsiniz. Denizbank, düşük faiz oranlarıyla hemen aynı gün içinde kredi işlemlerini gerçekleştiren bir bankadır. Ayrıca, Denizbank hesabı olanlar ve banka şubelerine gitmeden işlem yapmak isteyenler, Denizbank'ın mobil uygulaması olan Deniz Mobil üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler.