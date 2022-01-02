Akbank ve Denizbank Tarihi Kampanyaya İmza Attı! Son Dakika İnternet Üzerinden Duyurusu Paylaşıldı

Akbank ve Denizbank kolay onay vereceği yeni bir kredi kampanyası duyurusu paylaştı. Uygun faiz oranları ile vereceği bu kredi kampanyasında 5 dakika içinde hemen sonuç alabilecek ve 55 bin TL kredi onayı alıp alamadığınızı göreceksiniz. Akbank ve Denizbank üzerinden 55.000 TL kredi için banka şartlarına uygun olmanızı isteyecek. Akbank ve Denizbank üzerinden 55 bin TL kredi almak istiyorsanız en yakın banka şubesine gidebilirsiniz.

Akbank ve Denizbank kredi alacak kişilere 1100 ve üzerinde kredi notu olması durumunda kredi onayı verecektir. Bu iki banka ayrıca daha önce kredi kullanan kendi müşterilerine de 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sunmaktadır. Akbank ve Denizbank en kolay kredi başvurusu için SMS ile kredi imkanı sunacaktır.

Akbank'tan Kampanya...

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşterilere uygun faizlerle acil destek kampanyası limiti 55.000 TL oldu. 55.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız Akbank müşterisi olmanız durumunda bankaya gitmeden işlem yapacaksınız. 55.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler belirlenen şartlara göre bankalardan hızlı bir şekilde işlem yapabileceksiniz.

Akbank SMS ile kredi için Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak 4425 numarasına bu mesajı gönderin. 5 dakika içinde kredi sonucu gelecek ve onay alan müşterilere hemen kredi kullandırılacaktır. 4425 numarasına mesaj atarak kredi başvurusu yapmak isteyenler 36 ay vadeli kredi için ayrıca Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak kredi kullanacaklardır. Akbank direk uygulaması üzerinden yapacağınız kredi başvurusu bankanın masrafsız ve gelir belgesiz kredi kampanyasıdır.

Denizbank'tan 55.000 TL Nakit Kredi

Denizbank kredileri de 1300 ve üzerinde kredi notu olan kişilere değerlendirme yapar. 1300 ve üzerinde bir kredi notunuz varsa kredi başvurusu için Denizbank şubesine gidebilirsiniz. Ayrıca SMS atarak da Denizbank kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Bunun için cep telefonunuzdan bir ücretli mesaj atmanız gerekiyor. Kredim yazın boşluk bırakın ve kendi kimlik numaranızı yazdıktan sonra 32/80 numarasına bu mesajı gönderin. Kredi başvurusu hemen yapılacak ve sizlere sonuç anında cep telefonunuza gönderilecektir. Eğer verilen cevapta kredi onayı alırsanız en yakın banka şubesinden kredinizi kullanabilirsiniz.