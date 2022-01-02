Tayvan, Çin'i 'Askeri Maceracılığını' Durdurmaya Çağırıyor

Tayvan cumhurbaşkanı, iki taraf arasındaki gerilim son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı için Çin'i "askeri maceracılığını" durdurmaya çağırdı.

Pekin, adanın Çin toprağı olduğu görüşünü reddeden Tsai Ing-wen'in 2016'da iktidara gelmesinden bu yana Tayvan üzerindeki askeri ve diplomatik baskıyı artırdı.

Çin, Tayvan'ı demokratik olarak kendi toprakları olarak yönettiğini iddia ediyor ve egemenlik iddialarını ileri sürmek için son iki yılda askeri ve diplomatik baskıyı artırdı.

Cumartesi günü yaptığı yeni yıl konuşmasında Tsai, "Pekin makamlarına durumu yanlış değerlendirmemelerini ve 'askeri maceracılığın' ülke içinde yayılmasını önlemelerini hatırlatmalıyız" dedi.

Çin savaş uçakları, son aylarda Tayvan'ın hava savunma bölgesine tarihsel olarak çok sayıda saldırı gerçekleştirdi.

Tsai, Pekin'deki yetkililerin "askeri maceracılığın kendi saflarında yayılmasını durdurması gerektiğini" de sözlerine ekledi.

"Askeri yolların kullanılması, iki tarafımız arasındaki farklılıkları çözmek için kesinlikle bir seçenek değildir."

Bölgedeki gerilimi azaltmak için hem Taipei hem de Pekin'in, sorunlara birlikte barışçıl çözümler bulmak için "insanların geçim kaynaklarıyla ilgilenmek ve insanların kalplerini sakinleştirmek için çok çalışması" gerektiğini söyledi.

'Derin uçurum'

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yeni yıl konuşmasında, hem Çin'de hem de Tayvan'da “vatanımızın tam olarak yeniden birleşmesi, insanlar tarafından paylaşılan bir özlemdir” dedi.

Cumartesi günü, Tsai'nin konuşmasının ardından, Pekin'deki Tayvan İşleri Ofisi sözcüsü Zhu Fenglian şunları söyledi: “Barışçıl yeniden birleşme umudu için çaba göstermeye hazırız.

Ancak 'Tayvan'ın bağımsızlığı' ayrılıkçı güçleri kışkırtmaya ve zorlamaya, hatta kırmızı çizgiyi aşmaya devam ederse, kararlı önlemler almak zorunda kalacağız."

Zhu, bağımsızlık arayışının Tayvan'ı yalnızca "derin bir uçuruma" atacağını ve "derin bir felaket" getireceğini de sözlerine ekledi.

Geçen yıl Ekim ayında, Tayvan savunma bakanlığı, rekor sayıda Çin jetinin hava savunma bölgesine girmesinden sonra Çin ile askeri gerilimlerin kırk yılın en yüksek seviyesine ulaştığı konusunda uyardı. Pekin, son yıllarda Tayvan'ı uluslararası sahnede tecrit etme çabalarını da hızlandırdı.

Her türlü resmi “bağımsız” Tayvan ilanını bir provokasyon olarak görüyor ve kendi kaderini tayin konusunda Taipei'yi destekleyen ülkeleri defalarca tehdit etti. Pekin, Tayvan'ın azalan diplomatik müttefiklerini taraf değiştirmeye teşvik etti. En son Nikaragua, Pekin'i Taipei üzerinden tanıdı ve Çin, Cuma günü Orta Amerika ülkesinde büyükelçiliğini açtı.

Tsai konuşmasında, Tayvan'ın Hong Kong'daki durumu izlemeye devam edeceğini ve son yasama seçimlerine müdahalenin ve demokrasi yanlısı medya kuruluşu Stand News'in bu haftaki üst düzey personelinin tutuklanmasının "insanları bu konuda daha fazla endişelendirdiğini" de sözlerine ekledi. Hong Kong'da insan hakları ve ifade özgürlüğü". Tsai, "Egemenliğimize sıkı sıkıya bağlı kalacağız, özgürlük ve demokrasi değerlerini koruyacağız, toprak egemenliğini ve ulusal güvenliği savunacağız ve Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarı koruyacağız" dedi.