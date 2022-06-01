Vakıfbank kimlik numarasına göre 25.000 TL ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı

Vakıfbank yeni yapmış olduğu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşları düşündü. 25.000 TL'ye kadar verilecek ihtiyaç kredilerinde şartları uygun olan kişilerin hızlı bir şekilde banka üzerinden kredi onayı alabileceği Haberi geldi. Vakıfbank 25.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için son dakika haberi bankanın resmi internet sitesinden duyuruldu.

Bireysel müşteri olan ve 25.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişiler banka şartlarına uygun olması durumunda bu şartlara göre kredi onayı alabilecektir. Vakıfbanka Haziran ayı boyunca vereceği ihtiyaç kredilerinde 25.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlara ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı sunmaktadır.

Bireysel müşteri olan kişiler başvurularını gerçekleştirdiği zaman sigortalı olarak çalışan bir kişi ise 25.000 TL'ye kadar krediyi alabilmesi için sigorta duruma bakılmaktadır. Banka üzerinden sigortalı olarak çalışıyor olmanız durumunda sizlerin en az son işyerinde 6 aydır toplamda ise 12 aydır sigorta primlerinizin yatmış olması durumunda Vakıfbank sizlere onay vermektedir.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların emekli olması durumunda emekli maaş müşterisi olması gerekiyor. Emekli maaşınızı Vakıfbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda sizler de hızlı bir şekilde Kredi kullanabilirsiniz. VakıfBank'a emekli maaşını taşıyan vatandaşlar ayrıca emekli promosyonu olarak 750 TL'ye varan promosyonlardan da faydalanabilir ve hesabına bu ödemeleri de atabilir.

Vakıfbank 25.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek için banka şubelerine kimlik ve gelir belgesi ile birlikte giderek veya bankanın resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilir ve Vakıfbank üzerinden 25.000 TL onay alıp almadığını görebilir.

Vakıfbank mobil uygulamasını kullanan vatandaşlar ise kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmek için internet bankacılığı şifresi alabilir ve Vakıfbank mobil uygulamasına giriş yaparak hafta sonu olsa bile buradan 25.000 TL gelir belgesiz masrafsız kredi kullanabilir.