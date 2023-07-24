Emekliler, maaşlarını alacakları bankayı seçerken, yüksek promosyon veren bankaları tercih ediyor. Ancak bu promosyonların bazı koşullarla ilişkilendirildiğini bilmek ve dikkatli olmak gerekiyor. İşte emeklilerin promosyonlarda dikkat etmesi gereken önemli hususlar:

Akbank : SGK emekli maaşını 01 Temmuz - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bu bankadan almayı taahhüt eden emekliler, 7.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabilirler. Ayrıca, kampanya dönemi içinde aktif Akbank bireysel kredi kartı olmayan veya ilk kez Axess veya Wings kartı başvurusu yaparak onaylananlar, 12 ay boyunca en az 2.500 TL harcama yapma sözüne 3.000 TL chip-para ödülü kazanabilirler. Böylece toplamda 10.000 TL'ye kadar ödeme alabilirler.

Garanti BBVA: Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara, 7.500 TL'ye varan nakit promosyon ek olarak, kredi kartıyla 500 TL harcama yapmalarına karşılık 1.000 TL ödül fırsatı sunulmaktadır.

Denizbank : SGK emekli maaşını ilk defa DenizBank'a aktarmayı taahhüt eden ve 3 yıl süreyle maaşını bu bankadan alma sözü veren EYT'lilere, 5.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunulmaktadır.

ING : SGK emekli maaşını ING'ye taşıyanlar, maaş tutarına göre ek koşulsuz 8.500 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirler. Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı'na sahip olanlar, ek nakit promosyondan 1.500 TL'ye varan ödül alabilir ve toplamda 10.000 TL'ye varan nakit promosyon avantajından yararlanabilirler. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da bu kampanyadan faydalanabilirler.

Emekliler, yüksek promosyonlardan faydalanarak maddi açıdan rahatlamak isteseler de, dikkat etmeleri gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bankalar, promosyonlarını belirli şartlara bağlayabilirler. Bu nedenle emeklilerin, promosyon kampanyalarını detaylıca incelemeleri ve hangi şartlar altında promosyon alabileceklerini bilerek seçim yapmaları önemlidir. Ayrıca, promosyon kampanyaları genellikle belirli sürelerle sınırlı olabilir, bu nedenle emeklilerin başvuru sürelerine dikkat etmeleri ve kampanya koşullarını yerine getirmeleri önemlidir. Emeklilerin banka promosyonlarından yararlanırken dikkatli ve bilinçli davranmaları önemlidir. Yüksek promosyonlar cazip gelebilir, ancak beraberinde getirdiği koşulları göz ardı etmemek ve uygun bankayı seçmek, emeklilerin maddi açıdan daha güvenli bir gelecek geçirmelerine yardımcı olacaktır.