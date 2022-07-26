Akbank ve 2 Bankadan Bu Sabah Açıklama Geldi, Nakit Sıkıntısına Bire Bir Kredi 25.000 TL Oldu

Acil nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde bankalar üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebilecek ve ihtiyaç kredinizi hızlı bir şekilde kullanabileceksiniz.

Acil ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan kampanyaya, Denizbank sonrasında Akbank ve Yapı Kredi Bankası da kampanya yaparak destek oldu.

Yapı Kredi Bankası Akbank ve Denizbank, yapmış oldukları bu kampanyalar ile birlikte gelir belgesiz olarak 25000 TL'ye kadar kredi ödemesi yapacağını ve bu kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu hazırlayacağını duyurdu.

AKBANK

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli olarak yeni bir kredi kampanyası duyurusu yapıldı. Akbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden mesaj atarak veya bankanın internet bankacılığı uygulamasını kullanarak da kredi imkanından faydalanabiliyor.

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda banka şubelerine gitmeden de işlemlerini kolay birşekilde yapabiliyor ve Akbank üzerinden kredi kullanabiliyorlar. Sms ile kredi başvurusu yapmak için kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak, 44 gene 5, tüm arasına gönderebilir ve kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

DENİZBANK

Kampanyayı ilk başlatan bankalardan birisi olan DenizBank üzerinden cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi başvurusunda bulunabileceğinizi söylemek istiyoruz. Kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına bu mesajı göndererek, Denizbank'tan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

YAPI KREDİ BANKASI

Bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası üzerinden 25000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullanabiliyor. Sms ile ve internet sitesi üzerinden yapılacak olan başvurularda banka düşük faiz oranlarıyla, vatandaşlara kredi imkanı sunacaktır. Kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere, Yapı Kredi Bankası, SMS ile şu şekilde kredi imkanı sağlayacak. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndererek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Onaylanan krediyi en yakın banka şubesi üzerinden kullanmanız mümkün olmaktadır.