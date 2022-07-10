Akbank ve 2 Banka Önemli Nakit Kampanyası! ATM Üzerinden, Online ve Şubelerden Gelir Belgesiz 80.000 TL Ödenecek!

Akbank Garanti Bankası ve QNB Finansbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada, artık gelir belgesiz olarak 80000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi alabilmeniz mümkün olacaktır. Akbank Garanti Bankası ve QNB Finansbank, kendi kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu, Nakit kampanyasında 3 ay ertelemeli olarak sizlere kredi imkanı sunmaktadır.

Akbank Garanti Bankası ve Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, şartlara uygun olmaları durumunda 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebilir, onaylanan krediyi de hemen aynı gün içinde kendi hesaplarına yatırabilirler. Kredi başvurusunda bulunarak, 80000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar yirmidört ay vadeli olarak işlem gerçekleştirebiliyor.

Akbank Garanti Bankası ve QNB Finansbank üzerinden başvurular nasıl yapılır?

Akbank Garanti Bankası ve Finansbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, öncelikli olarak başvuru yapmadan önce kredi puanı sorgulaması gerekmektedir. Banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan vatandaşlar, kredi alabilir. Kredi onayı almak için başvurunuzu yaptıktan sonra değerlendirme, kimlik numaranız üzerinden yapılarak sizlere söylenmektedir.

Akbank üzerinden başvuru yapmanın en kolay yöntemlerinden birtanesi banka müşterisi olmanız durumunda, Akbank Direkt uygulaması üzerinden 80000 TL kredi başvurusu yapmak olacaktır.

Garanti Bankası üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlar ise en yakın banka şubesine kimlikleriyle birlikte gidebilir veya banka şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak sonucunu öğrenebilir.

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ise kredi almak istiyorlarsa TC kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir veya bu bankanın internet bankacılığı uygulamasını kullanarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir.

3 banka tarafından da yapılan kampanyalarda 50000 TL'ye kadar kullandırılan tüm kredilerde 36 ay vadeli olarak işlemler yapılırken, 50000 TL üzerindeki kredilerde ise banka 24 ay vadeli kredi imkanı sunmaktadır. Emekli olan kişiler ile birlikte sigortalı olarak çalışan kişilerin başvurularını gerçekleştirerek, kredi onayı alabilecekleri bu nakit kampanyalarına katılabilmeleri için 5 dakika içerisinde sonuç öğrenebilecekleri kampanyalarda mevcuttur. Banka, resmi internet sitelerine giriş yaparak buradan güncel kredi faiz oranlarıyla birlikte aylık hesaplamalarınızı yapabilir ve ne kadar kredi ödemesi yapacağınızı buradan görebilirsiniz.