Akbank ve 2 Banka İnternet Üzerinden Duyurdu, 10.000 TL İsteyenlere Hemen Onay Verilecek

Acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar için Akbank Denizbank ve Garanti Bankası yaptıkları kampanya ile birlikte vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi onayı vereceğini duyurdu. Akbank Denizbank ve Garanti Bankası Kendi resmi internet sitesi üzerinden yaptıkları duyuru ile birlikte vatandaşlara düşük faiz oranları ile nakit kredi kampanyası başlatıyor. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak kullanabilecekleri bu Kredi kampanyasından faydalanmak istiyorsa en yakın banka şubesine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradan Kredi başvurusunda bulunabilir.

Akbank Denizbank ve Garanti Bankası yaptıkları bu kampanya ile birlikte vatandaşlara hem ihtiyaç kredisi verirken ayrıca banka üzerinden kredi kartı alma olanağı sağlayacaktır.

Akbank

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonu hızlı mesaj kısmına girerek Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak 4425 numarasına mesaj ile gönderin. Bankadan nakit ihtiyacı olup da kredi kullanmak isteyen kişiler sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda veya emekli olması durumunda bankanın internet bankacılığı şifresini kullanarak da Kredi başvurusunda bulunabilir.

Denizbank

Denizbank üzerinden düşük faiz oranları ile nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar 5 dakika içerisinde kredi onayı alabiliyor. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu için SMS atabilir ve hemen Kredi sonucunu öğrenebilirsiniz. 7gün 24saat kredi başvurusu yapabileceğiniz Denizbank ihtiyaç kredisi için Cep telefonunuz üzerinden kredim yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı da yazarak 3280 numarasına gönderin.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden 10 bin TL nakit kredi kullanmak istiyorsanız size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek kimliğiniz ile birlikte Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı alacağınızı görebilirsiniz. Garanti Bankası emekli olan kişilere ve sigortalı olarak çalışan kişilere yapmış olduğu Bu kampanyada düşük faiz oranları ile kredi imkanı sağlamaktadır. Kredi kullanacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda 90 gün sigortası yatırıyor olması gerekiyor. Kampanya hakkında bilgileri öğrenmek ve faiz oranları hakkında detaylı öğrenmek istiyorsanız bankanın internet sitesine girebilirsiniz.