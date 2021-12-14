Akbank ve 2 Banka Daha ATM Üzerinden Para Vermeye Başladı, Online Başvuru Yapmanız Gerekiyor

Son zamanlarda yapılan banka kampanyaları ile birlikte vatandaşlara hızlı ve anında kredi imkanı sağlanıyor. Acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar için kullanılacak olan bu Kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar belirli şartlar dahilinde istedikleri zaman kredi kullanabilir ve bu kredileri hemen onay alarak hesaplarına yatırabilir. Akbank Ziraat Bankası ve Denizbank tarafından yapılan kampanyada online ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak kredi onayı alacak olan vatandaşlar için banka 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli masrafsız Kredi vereceğini açıkladı. Bankaların resmi internet siteleri üzerinden de yapılan duyuruda düşük faiz oranları ile kredi kullanacak olan kişiler belirli şartlara uygun olması durumunda ve banka kredi notu yüksek olması durumunda kredi onayı alabilecek.

Akbank

Akbank mobil uygulama üzerinden vatandaşlara Kredi imkanı tanıyor. Bu banka hesabı üzerinde internet bankacılığı şifresi alacak olan vatandaşlar Akbank direkt uygulamasına girerek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Akbank mobil uygulama üzerinden yapılacak olan kredi başvurusu onay alan kişiler Akbank hesabına onaylı tutarı hemen gönderebilir ve bu parayı ATM üzerinden çekebilir. Akbank hesabı olmayan kişiler ise cep telefonlarına mesaj kısmına girerek Kredi yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasını da yazarak 4425 numarasını gönderebilir.

Ziraat Bankası

Kamu Bankası olan Ziraat Bankası vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden online ihtiyaç kredisi veriyor. Bankadan yapılan Açıklama ile birlikte Ziraat Bankası hesabı olan vatandaşlar 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi Bu banka üzerinden kullanabilir. Kredi kullanacak olan kişiler Ziraat Bankası şubelerine giderek veya bankanın resmi internet sitesine girerek işlem yapabiliyor.

DenizBank

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler Banka hesabı üzerinden alacakları internet şifresi ile birlikte Denizbank mobil uygulamasına girerek buradan 7gün 24saat istedikleri zaman acil paraya ihtiyacı olduğu durumda kredi başvurusu yapabilir. Size en yakın DenizBank şubesine giderek sadece kimliğimiz ile birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Düşük faiz oranları ile kredi verecek olan Denizbank 36 ay vadeye kadar 50.000 TL kredi verirken ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapacak.