Kimlik Numarasına 6000 TL Ödeme Yatacak, Geri Ödemesi Hemen Yapılmayacak

Kimlik numarası üzerinden 6000 TL ödeme almak isteyen vatandaşlar bankanın yapmış olduğu kampanyaya katılarak kimlik numarası üzerinden yapılacak sorgulama ile birlikte bin TL ile 6 bin TL arasında Ödeme alıp almayacağını öğrenebilir. Yapılan kampanya ile birlikte banka üzerinden nakit ihtiyacı duyan kişiler başvurularını sms ile veya internet üzerinden yapabileceklerdir.

Yapı Kredi Bankası sabahleyin yapmış olduğu kampanya duyurusu ile birlikte 36 ay vadeye kadar 6000 TL ödeme vereceği hakkında bilgiler verdi. Banka şartlarına uygun olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa belirtilen şartlara göre hızlı bir şekilde bu banka üzerinden hemen 3 ay ertelemeli Kredi kullanabilecek. İşlem yapmak isteyen kişiler Yapı Kredi Bankası kredi politikalarına uygun olması gerekiyor.

Yapı Kredi Bankası başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden 6000 TL ödeme başvurusu almak için hemen cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek aralarda boşluk bırakarak bireysel kimlik numaranız ve aylık gelirinizi yazarak 4411 numarasını gönderebilirsiniz. 4411 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere 10 dakika içerisinde Kredi sonucunu verecektir. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar belirtilen şartlara uygun olması durumunda onay olur ve en yakın banka şubesinden bu krediyi kullanır.

6000 TL ve üzerinde de kredi onayı almak istiyorsanız banka kredi notum uzun en az 1500 ve üzerinde olması gerekiyor. Yapı Kredi Bankası müşterileri ayrıca Yapı Kredi Bankası mobil uygulamasına giriş yaparak Bu banka üzerinden istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabiliyor. Yapı Kredi Bankası müşteri hizmetleri numarası üzerinden veya ATM üzerinden de 7gün 24saat kredi başvurusu yapabiliyorsunuz.

Diğer bankalar

Yapı Kredi Bankası haricinde 6000 TL kimlik numaranıza göre ödeme verecek olan özel bankalar bulunmaktadır. T.c. kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj atarsınız qnb Finansbank tarafından kredi başvurusu yapmış olacaksınız. Düşük faiz oranları ile kredi veren Finansbank haricinde Denizbank İş Bankası Akbank ve fibabanka yapmış oldukları kampanyalar ile birlikte kişilerin kimlik numarası üzerinden 6000 TL ve üzerinde 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullandırıyor. Sizlerde bu kampanyalara katılarak hemen acil ihtiyacınızı giderebilirsiniz.