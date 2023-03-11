Akbank TC Kimlik Numarası Son Rakamı: 0-2-4-6-8 Olanlara 100.000 TL’ye Kadar Ödemeler Başlattı!

Akbank, TC kimlik numarası üzerine yapmış olduğu yeni kredi başvurusu ile birlikte vatandaşlara uygun faizlerle ödemeler yapmaya devam edeceğini resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Kredi başvurusunu gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar hemen ödeme verilecek. Akbank tarafından yapılan bu ihtiyaç kredisi başvurusunda 100000 TL'ye kadar nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşların 24 ay vadeli kredi ödemeleri kendi banka hesaplarına yatırılarak, hemen aynı gün içinde kullandırılacaktır.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, işlemlerinizi gerçekleştirmek için Akbank'ın başlatmış olduğu bu kredi kampanyasına katılmak isteyenler banka kredi puanı sorgulaması durumunda, işlemlerini hızlı birşekilde yapabilecek ve diledikleri zaman, Akbank üzerinden kredi alabileceklerdir.

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapmış oldukları duyurular ile birlikte kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara TC kimlik numaraları üzerinden sorgulamalarını gerçekleştirmeleri halinde ihtiyaç kredisi ödemesini cep telefonları üzerinden SMS atarak, daha hızlı bir şekilde vermektedir.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazdıktan sonra başvurunuzu cep telefonunuzun mesaj kısmından 44 25 numarasına göndermeniz halinde yapılacak olan başvurular ile birlikte kredi ödemesi hızlı bir şekilde hesaplara yatırılmaktadır. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurup işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar nakit kredi ödemelerinden gerçekleştirmek için bankanın kredi başvuru formunu doldurarak, ne kadar onay aldıklarını, hemen görebilmektedir.