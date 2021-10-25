Akbank Tarafından 0.77 Faiz Oranıyla Sunulan Kredi Kampanyası Başladı! Bugün Alabilme Şansına Sahipsiniz!

Akbank tarafından 0.77 faiz oranları üzerinden kredi kampanyası başladı. 0.77 faiz oranları ile sunulan ihtiyaç kredisi kampanyası hakkında detaylı bilgileri Akbank internet sitesi üzerinden paylaştı. 36 ay vadeye kadar uzanabilen kredi kampanyasının nasıl verileceği konusunda bilgi yayınladı.

Akbank aracılığı ile sunulan kredi kullanmayı düşünen vatandaşlara 50 bin TL tutarına kadar 0.77 faiz oranları üzerinden kredi verilmektedir. Aynı zamanda kredilerin taksit ödemeleri 3 ay ertelemeli şekilde 36 ay vadeye kadar uzanabilmektedir. Akbank’a ait resmi internet sitesi ile sosyal medya hesapları aracılığı ile vatandaşlara yapılan duyuru ile birlikte kredi kullanımı sunmaktadır. Daha önceden banka üzerinden kredi kullanarak düzenli ödemeler gerçekleştirmiş olan müşterilerin kredi alabileceği konusuna dikkat çekti.

0.77 Faiz Oranlı Akbank İhtiyaç Kredisi Kampanya Şartları Nelerdir?

Akbank tarafından sunulan 0.77 faiz oranlı ihtiyaç kredisi kampanyaları konusunda şartlar belirlendi. Banka kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar aynı gün içerisinde kredilerine onay alabilecektir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşın öncelikli olarak 18 yaş üzerinde ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Mevcut kredi notlarına bakılması ile onay verilecektir. Kredi notu 1500 ve üzerinde olan kişiler kredi kampanyasından faydalanabilmektedir. Yapılan başvurulara ise sonuçlar aynı gün içerisinde verilmektedir. 1500 kredi notu altında olanlar ve banka kredi politikalarına uygunluğa sahip olmayanlara kampanyadan faydalanamayacaktır. Ancak 1500 kredi notu altında kalan ancak bankalara karşı sicili düzgün olan kişiler diğer yüksek faiz oranları üzerinden sunulan kredi kampanyalarından yararlanabilecektir.

Akbank 0.77 Faizli Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank aracılığı ile 0.77 faiz oranları üzerinden verilen ihtiyaç kredisini kullanmak isteyen vatandaşlar hızlı bir şekilde onay alabilmektedir. Kredi başvurusunu gerçekleştirmek istiyorsanız bankaya ait resmi internet sitesine giriş yaparak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Akbank ayrıca 0.77 faiz oranları ile sunulan ihtiyaç kredisi verilirken müşterilere hızlı onay alabilmesi açısından SMS ile kredi kampanyasını da başlattı.