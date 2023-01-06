25-55 yaş arasında olanlara, 3 bankadan duyuru! Akbank, QNB Finansbank ve Denizbank 55000 TL ödeme verecek

Akbank, QNB Finansbank ve Denizbank 24 ay vadeli 55000 TL, ödemeler için 25 ve 55 yaş arasında olanları tercih edecek. Banka kredi şartlarına uygun olan kişiler, 3 banka üzerinden de istedikleri zaman acil para ihtiyaçlarını giderebilecek. 3 banka üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularda gerçekleştirmek isteyen kişilerin sadece bireysel müşteri olması durumunda kredi ödemeleri verilmektedir. Son zamanlarda bankaların yapmış oldukları kredi kampanyalarında en çok tercih edilen 3 banka arasında gösterilen Akbank 1NB Finansbank ve Denizbank, yaptıkları kampanyalar ile birlikte vatandaşlara para dağıtmaya devam edecek.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU YAPMAK ÇOK BASİT!

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlemleri gerçekleştirilmektedir. 55000 TL kredi kullanmanız durumunda sizlere 24 ay vadeli ödeme verecek olan akbank, başvuruları, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak hemen vermektedir. Sms ile Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 44 25 numarasına göndermeniz yeterlidir.

QNB FİNANSBANK ANINDA KREDİ VERİYOR!

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin kredi puanı 1300 ve üzerinde olması durumunda kimlik numarasına 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda cep telefonları üzerinden ne kadar kredi onayı aldıklarını, 5 dakika içerisinde öğrenebilir. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu onayı alan tüm bireysel müşteriler kendi kredi puanına göre, faiz oranlarından yararlanarak, işlem yapabilmektedir.

DENİZBANK 5 DAKİKADA ONAYLAYACAK!

Denizbank 5 dakika içerisinde ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara, cebimde kredi kampanyası başlattı. Cebimde kredi kampanyası, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar kredim TC kimlik ve doğum tarihini yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeleri durumunda kredi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. 32 80 numarasına gönderilen mesaj sonrasında ihtiyaç kredisi ödemeleri hızlı bir şekilde verilerek, banka müşterisi olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi işlemleri gerçekleştirilir.