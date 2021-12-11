Son Dakika, Annelere Çocukların Masrafları İçin 4200 TL Ödeme Yapılacak, Ev Hanımlarına da Verilecek

Acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar için son dakika Yeni bir haber var. Özellikle çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için annelere ve ev hanımlarına 4.200 TL ödeme yapılacak. Verilecek olan bu 4.200 TL ödeme 3000 TL kredi 1200 TL de nakit avans limiti olarak hesabınıza yatacak. Kampanyayı başlatan Akbank üzerinden yapılan bu kampanya ile birlikte, sizlerde bu bankada hesabı olması durumunda hemen onay alabilecek ve nakit sıkıntısını gidereceksiniz.

Akbank ev hanımı olan kişilere başlattığı bu kampanyaya bazı şartlara uygun olan kişileri onay verecek. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler ev hanımı olması durumunda bu bankada hesabı ilk olması ile beraber akbank'ın direkt uygulamasına girerek buradan kredi başvurusu yapabilecek ve 3000 TL hemen hesabına yatırabilecek. Ev hanımı olan kişilerin daha önce banka çalışması olması Kredi veya kredi kartı kullanmış olmasına bakacak olan Akbank kredi notu 1200 ve üzerinde olan kişilere hemen Ödeme yapacak.

Başvuru yaptıktan sonra onay olursanız banka sizden herhangi bir gelir belgesi istemeyeceği için banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı üzerinden onay alacaksınız. Akbank ayrıca SMS ile kredi kampanyası yaparak vatandaşların da cep telefonları üzerinden mesaj attırarak kredi başvurusunda bulundurma imkanı sağlıyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak 4425 numarasına gönderin.

Diğer bankalar

Annelere ve ev hanımlarına kredi veren diğer bankalar ise şu şekilde. Denizbank yapmış olduğu kampanyada 3000 TL ile 10.000 TL arasında gelir belgesiz olarak Kredi imkanı sağlıyor. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak 3280 numarasını gönderebilir.

Qnb Finansbank ve İş Bankası mobil uygulama üzerinden ev hanımı olan kişilerin banka hesapları olması durumunda 3000 TL ile 10.000 TL arasında ödeme yapıyor. Alacağınız ihtiyaç kredisi düşük faiz oranları ile verilecek ve 36 ay vadeye kadar kredi kullanabileceksiniz. Üstelik taksit ödemelerinde her bankanın ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme imkanı sunulmaktadır. Yapı Kredi Bankası Odeabank fibabanka ve ING bank üzerinden de mobil uygulama ve internet siteleri üzerinden başvuru yapabilirsiniz.