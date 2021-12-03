Akbank Sabah Yaptığı Açıklamada 10.000 TL İçin Her Vatandaşa 0.49 Faizle Nakit Vereceğini Açıkladı

Akbank sabah yapmış olduğu Açıklama ile birlikte Kredi kullanacak olan vatandaşlara 049 faiz oranları ile hızlı bir şekilde onay vereceğini açıkladı. Akbank nakit kampanyasına başvuru yapmak isteyen kişiler Akbank resmi internet sitesi üzerinden veya Akbank mobil uygulama üzerinden 7 gün 24 saat başvuru yapabilir ve 0.49 faiz oranları ile nakit kampanyasından faydalanabilir. Üzerinden kredi kullanmış olan vatandaşlar bu kampanyadan yararlanacağı için kredi notu ve kredi sicili uygun olan kişiler Onay alabilecektir.

Akbank üzerinden 0.49 faiz oranları ile nakit kampanyasına başvuru yapmak isteyen kişiler emekli olması durumunda 5000 TL'ye kadar çalışan olması durumunda 10.000 TL'ye kadar devlet memuru olması durumunda da 20.000 TL'ye kadar kredi kullanabilecek.

Yapılacak olan başvuru sonrasında banka müşterilerine hızlı bir şekilde sonuç verecek ve onaylanan tutarın ne kadar oldu Hemen sizlere söylenecek. Başvuru yapmak isteyen kişiler mobil uygulama üzerinden işlem yapabildikleri gibi ayrıca bankanın sms kredi servisi ile de hızlı bir şekilde başvuru yapabilecek.

Eğer sms ile başvuru yapmak istiyorsanız Cep telefonunuz üzerinden ücretli bir mesaj atarak hızlı bir şekilde bankanın kampanyasına katılabilirsiniz. Kredi yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı 4425 numarasına gönderirseniz banka tarafından yapılan kredi başvurusu sizlere 5 dakika içerisinde sonuç olarak gönderilecektir.

Akbank üzerinden sms ile başvuru yaparak onay alan kişilere 0.49 faiz oranları ile kredi alıp alamadıkları hakkında da bilgiler verilmektedir. Akbank 049 faiz oranları ile vermiş olduğu kredi kampanyasında onay alamayan müşterilere kendi bankası'nın yapmış olduğu güncel faiz oranları ile işlem yapacak ve kredi kullandıracak.

Akbank şubelerine giderek kimlik ve gelir belgenizi verdikten sonra kampanyaya katılabilir veya Bu bankanın müşterisi olmanız durumunda Akbank direkt uygulamasına girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Akbank şubelerine giderek başvuru yapacak olan kişiler onay almaları durumunda hemen hesabına para yatabilir. Detaylı bilgileri öğrenmek istiyorsanız bankanın resmi internet sitesine girebilir ve faiz oranlarını da resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.