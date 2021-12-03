Ülkeler, Omicron Yayılmasını Yavaşlatmak İçin Seyahat Kurallarını Sıkılaştırıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Malezya, daha fazla ülke ilk vakalarını doğrularken, yeni Omicron koronavirüs varyantının yayılmasını yavaşlatmak amacıyla daha sıkı seyahat kısıtlamaları duyurdular.

Japonya ve Hong Kong Çarşamba günü yaptığı açıklamada, seyahat kısıtlamalarını genişleteceklerini ve Malezya'nın risk altındaki ülkelerden gelen yolcuları geçici olarak yasakladığını söyledi.

Hong Kong, seyahat kısıtlamalarına Japonya, Portekiz ve İsveç'i eklerken, Özbekistan, Hong Kong ve Güney Afrika ile uçuşları askıya alacağını söyledi. Halihazırda tüm yeni yabancı girişleri yasaklamış olan Japonya, yeni varyantla ilgili ikinci vakasını bildirdi ve giriş yasağını 10 Afrika ülkesinden mukim statüsüne sahip yabancılara genişleteceğini söyledi.

Malezya, sekiz Afrika ülkesinden gelen yolcuları geçici olarak yasakladı ve İngiltere ve Hollanda'nın listeye katılabileceğini söyledi. Kuzey Amerika'da ABD'ye giden hava yolcuları daha katı COVID-19 test kurallarıyla karşı karşıya kaldı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Salı günü geç saatlerde ABD'nin ülkeye giren tüm hava yolcularının kalkıştan sonraki bir gün içinde yapılan negatif bir COVID-19 testi göstermesini isteyeceğini söyledi.

Halihazırda aşılı uluslararası yolcular, hareket noktalarından itibaren üç gün içinde elde ettikleri olumsuz bir sonucu sunabilmektedir. Yeni bir günlük test şartı, ABD vatandaşları ve yabancı uyruklular için geçerli olacak.

Küresel yayılma

Suudi Arabistan sağlık bakanlığı, Kuzey Afrika'dan dönen bir vatandaşta Körfez'in ilk Omicron varyantı vakasını kaydettiğini söyledi.

Nijerya, geçtiğimiz hafta Güney Afrika'dan gelen yolcular arasında iki Omicron varyantı vakasını doğruladığını söyledi. Gana ve Norveç de Çarşamba günü yeni varyantın ilk vakalarını bildirdiler.

Brezilya sağlık düzenleyicisi Anvisa Salı günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, iki Brezilyalı'nın Latin Amerika'da bildirilen ilk vaka olan Omicron suşu için pozitif test ettiğini söyledi. Güney Afrika'dan Sao Paulo'ya gelen bir gezgin ve seyahat etmemiş olan eşinin testi pozitif çıktı.

COVID-19 enfeksiyonlarında ve ölümlerinde bir artışla mücadele eden Almanya, ülkenin güneyinde tam olarak aşılanmış dört kişinin Omicron için pozitif test ettiğini ancak orta derecede semptomları olduğunu bildirdi.

Ayrıca hastaneler, geçen kışın zirvesinin üzerinde, Noel'e kadar ülkede 6.000 kişinin yoğun bakıma alınabileceği konusunda uyardığı için Çarşamba günü Şubat ayının ortasından bu yana koronavirüsten en yüksek ölüm sayısını bildirdi.

Diğer ülkeler daha fazla vaka için destek verdi: Avustralya, en az iki kişinin Sidney'de çeşitli yerleri ziyaret ettiğini ve muhtemelen bulaşıcı olduğunu söyledi ve Danimarka, enfekte bir kişinin büyük bir konsere katıldığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), hasta, savunmasız, 60 yaş ve üstü ve aşısı olmayanlara seyahati ertelemeleri tavsiyesinde bulunurken, "Battaniye seyahat yasaklarının uluslararası yayılmayı engellemeyeceğini, can ve geçim kaynaklarına ağır bir yük getirdiğini" söyledi.