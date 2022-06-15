PTT 10 bin TL üzerindeki ödemeleri başlattı! PTT nakit kampanyası duyuruldu!

Bankalar bir yana bilindiği gibi PTT ile kredi alabilirsiniz. PTT kampanyası ile vatandaşlara nasıl kredi verileceği Aktifbank üzerinden duyuruldu. Nakit ihtiyacınız varsa, size hemen ödeme yapılacaktır.



*PTT aracılığıyla yapılan açıklamalardan sonra TC kimlik numarası ile 10.000 TL kredi için işlem yapın.

*Kredi alan vatandaşlar için kredi alabilmek için yaş sınırı 18'dir. 18 yaşından itibaren geçerlidirler.

*PTT İhtiyaç Kredisi'nde diğer bankalara olan borçlarınızı kapattığınızda kredi alırsınız.

*PTT emeklilere de kredi vermektedir. Bu kredilerdeki banka emekliliğini kendi bankasına getirenler için 80.000 TL ödenecek.

* 50.000 TL'ye kadar kullanmak istediğiniz bütün krediler için banka 36 aylık olan ve vadesi gelen kredileri işleme alacaktır.

* Genel amaçlı 3 ay vadeli kredi çekmek istiyorsanız bunu bankaya bildirmeniz gerekmektedir.

* Açık takip veya açık icra takibi olan kişiler bankalardan onay alamazlar.

PTT Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

PTT ihtiyaç kredisi başvurusu birden fazla şekilde yapılmaktadır. Dilerseniz bu bankanın kampanyasına nasıl başvurulur gelin birlikte inceleyelim...

* Nakit kredi kullananlar en yakın PTT - Şubeye gitmek için TC Kimlik kartı ile kredi başvurusunda bulunabilirler.

*PTT ‘ye ait şubelerden kredi başvurusu işlemi gerçekleştirdiğinizde banka sizlere bir adet başvuru formu verecektir ve bu nüshayı doldurmanız durumunda size kredi verilecektir.

*PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isterseniz SMS de gönderebilirsiniz. SMS ile kaç onay aldığınızı anında görebilirsiniz.

*PTT SMS kredi talebi için PTT yazıp bir boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazıp 3050'ye gönderin. Kredi alanlara

*3050 numarasına mesaj gönderildikten sonra Banka şubelerine ek olarak Aktifbank ayrıca bankaya ulaşmadan önce krediyi ele alır.

*Passolig kartı veya hesabı olan tüm vatandaşlarımız, Passo uygulaması kullanarak Aktifbank ve PTT tarafından gerçekleştirilen aynı kampanyaya katılabilirler.