Akbank duyurdu! Resmi olarak yapılan açıklamada 75000 TL ödenecek!

Akbank, resmi olarak yeni bir açıklama yaptı ve ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için 24 ay vadeli 75000 TL kredi ödemesi yapacağını duyurdu. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 75000 TL'ye kadar kredi ödemesi alabilmektedirler.

Banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak alacakları bu kredilerde işlemlerini gerçekleştirmeleri durumunda hemen işlem yaparak, kredi kullanabilmektedir. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanyada banka kredi puanı 1200 VE üzerinde olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler.

Akbank üzerinden başvurusunu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden SMS atarak da işlem yapabiliyor.

Akbank 75000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden başlatılan kredi kampanyalarında 75000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların 36 ay vadeli olarak alacakları bu kredilerde 3 ay erteleme yapma imkanı da sunulmaktadır.

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderebilir ve 75000 TL kredi alıp alamadığınızı görebilirsiniz.

Akbank müşterisi olan vatandaşlar ise Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurusunda bulunabiliyor ve banka üzerinden istedikleri zaman nakit kredi kullanabiliyorlar. Akbank Direkt uygulamasına giriş yapmak için banka hesabınızın olması ve bu hesap üzerinden bir internet bankacılığı şifresi oluşturmanız gerekmektedir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonrasında onay alan vatandaşlar şubelere gitmeden hesaplarına ödemeler alabilmektedirler.