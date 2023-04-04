Bu sabah başladı! Ziraat bankası banka hesaplarına hemen ödeme yaptı! 

Ziraat Bankası banka hesaplarına yapılan ödemeler ile ilgili duyuru paylaşıldı. Ziraat Bankası banka hesabı olan vatandaşlar ödeme almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek uygun faizlerle yeni bir kredi paketinden faydalanabilecekler ve nisan ayı sonuna kadar en düşük faiz oranları ile birlikte 100.000 TL'ye kadar bireysel tüketici kredisi kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası banka hesabı üzerinden yapılan ihtiyaç kredisi başvurularında şartlara uygun olan vatandaşlar uygun faizlerle ödemeler alırken nakit kredi kullanmak isteyen tüm Bireysel müşterilerin diğer politikalar dahilinde 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Ziraat Bankası banka hesabı üzerinden yapılan ihtiyaç kredisi başvurularında özellikle banka müşterisi olan kişilere düşük faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirilirken nakit ihtiyacı olan vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlem sonucu da verilmektedir.

Ziraat Bankası 100.000 TL'ye kadar bireysel tüketici kredisi kullanacak olan vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler yaparken ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka müşterileri olmaları durumunda Kredi ödemeleri internet üzerinden de kullanabiliyorlar. Ziraat mobil uygulaması üzerinden yapılacak olan tüm Kredi başvurularında sizlere düşük faiz oranları ile birlikte yüksek limitli Kredi ödemeleri verilmektedir.

Ziraat Bankası 100.000 TL'ye kadar vermiş olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara 100.000 TL'yi banka hesapları üzerinden vereceği gibi aynı zamanda şubeler aracılığı ile birlikte de vermektedir. Ziraat Bankası banka şubesi üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek nakit kullanabileceksiniz ve bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz.