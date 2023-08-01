Akbank, müşterilerine yönelik yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında, gelir belgesi şartı olmadan uygun kredi şartlarına sahip olan bireysel müşterilere 36 aya varan vadeyle 50000 TL'ye kadar kredi imkanı sunulacak. Banka, acil para ihtiyacı olan müşterilerin nakit ihtiyaçlarını hızlı ve kolay bir şekilde karşılamalarını amaçlıyor.

Akbank, kredi başvurularını resmi internet sitesi üzerinden alıyor ve müşterilerin gelir belgesi göstermesine gerek duymadan kredi vereceğini duyurdu. Bu kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, Akbank Direkt uygulamasını kullanarak işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Aynı gün içinde kredi onayı alabilecek olan müşterilere, kredileri de hemen hesaplarına yatırılacak.

Akbank kredi kampanyasına başvurmak için müşterilerin kredi puanının 1300 ve üzerinde olması gerekmektedir. Kredi şartlarına uygun olan ve bankada bir hesabı bulunan müşteriler, Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvuru yaparak kredi imkanından faydalanabilecekler. Ayrıca, ihtiyaç duyan müşterilere 3 ay ertelemeli kredi seçeneği de sunulacak.

Nakit ihtiyacı olan müşterilere acil destek sağlamak amacıyla başlatılan bu kredi kampanyası, finansal açıdan rahatlamak isteyen bireyler için büyük bir fırsat sunuyor. Akbank, müşterilerine sunduğu avantajlı hizmetlerle finansal ihtiyaçlarına çözüm bulmayı hedefliyor. Kredi başvurularının hızlı bir şekilde sonuçlandırılması ve kredilerin aynı gün içinde hesaplara yatırılması, müşterilerin acil nakit ihtiyacını karşılamak için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Akbank, güvenilir ve müşteri odaklı hizmetleriyle müşterilerinin finansal hayatını desteklemeye devam ediyor. Kampanyadan faydalanmak isteyenler, Akbank'ın resmi internet sitesini ve Akbank Direkt uygulamasını kullanarak kredi başvurusu yapabilirler. Acil nakit ihtiyacınız varsa, Akbank'ın bu özel kredi kampanyası sizin için doğru çözüm olabilir.