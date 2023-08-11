Son dönemde bankalar, müşterilerine yönelik özel kampanyalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda özel bir kampanya haberi de Akbank'tan geldi. Akbank, müşterilerine 2000 TL hediye fırsatı sunuyor. Detaylar haberimizde!

2000 TL Hediye Kampanyası Başladı Akbank, müşterilerine özel avantajlar sunan kampanyalarına bir yenisini ekledi. Kampanya kapsamında Akbank müşterileri, 31 Ağustos tarihine kadar 2000 TL'ye kadar chip-para kazanma fırsatını elde edecekler. Kampanyanın ayrıntıları ve nasıl katılabileceğiniz aşağıda yer almaktadır.

Axess Kredi Kartıyla 2000 TL'ye Varan Hediye Fırsatı

Akbank tarafından düzenlenen kampanya, Axess kredi kartı sahiplerini sevindirecek bir fırsat sunuyor. Kampanyaya katılmak için öncelikle 01 Ağustos 2023 ile 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında ilk kez Axess kredi kartı başvurusu yapmanız gerekiyor. Başvurunuzun onaylanması halinde, kampanyaya 31 Ağustos 2023 tarihine kadar katılabilirsiniz.

Kampanya Katılım Koşulları

Başvurusu onaylanan Akbank müşterileri, kampanyaya 31 Ağustos 2023 tarihine kadar mobil uygulama (Juzdan), Akbank Mobil veya SMS ile katılabilirler. Kampanya kapsamında market, giyim ve elektronik sektörlerinde toplamda 1500 TL ve üzeri harcama yaparak, her 1500 TL için 250 TL'ye kadar chip-para kazanabilirsiniz. Bu sayede toplamda 2000 TL'ye kadar bonus elde edebilirsiniz.

Kampanyaya katılmak için Juzdan üzerinden harcama yapmadan önce "Hemen Kayıt Ol" butonuna tıklamanız gerekmektedir. Ayrıca SMS kampanyasına katılmak için bankacılık sistemine kayıtlı cep numaranızdan "ODUL" yazarak kayıt olabilirsiniz. İlk harcamanızda 4566'ya SMS göndererek kampanyaya katılabileceksiniz.

Akbank Mobil ve İnternet, Juzdan, Akbank.com, Axess.com.tr, ATM'ler ve şubeler aracılığıyla kredi kartı başvurusu yapabilirsiniz.