Akbank Mart ve nisan ayı içerisinde bireysel müşterileri 50.000 TL yeni bir nakit kredi ödemesi yapacağını açıkladı

Akbank bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde işlemlerini gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşların başvuru şartlarına uygun olarak Kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilecek ve nakit krediler hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır. Akbank bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak 50.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi alacak olan vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kampanyalarda 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi sizlere hızlı bir şekilde verilerek hesabınıza yatırılacaktır. Akbank bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde 50.000 TL'ye kadar sizlere 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi verilecek ve nakit kredi ödemeleri başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içinde hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır.

Akbank Mart ve nisan ayı içerisinde yapılacak olan tüm Kredi başvurularında sizlere düşük faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirirken nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilerek gelin hemen aynı gün içerisinde sizlerin ne kadar kredi onayı alacağınızı gösterecek ve 36 ay vadeli Kredi ödeme tablosu oluşturarak bu kredileri isterseniz Akbank direkt uygulaması üzerinden kullanabileceksiniz.

Akbank direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan ihtiyaç kredisi başvurularında nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuçlarını alabilecekleri bu kampanyalara katılarak diledikleri zaman ödeme alabilecekleri bir kampanya hazırlandı. Akbank aynı zamanda Cep telefonunuz üzerinden sms ile de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanız durumunda sizlere uygun faizlerle kredi işlemleri yapmaktadır. Akbank cep telefonu üzerinden yapılacak olan başvurularda Cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak için kredi yazıp boşluk bırakıp t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasına gönderebilirsiniz.