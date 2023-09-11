Akbank, kredi kartı ve banka kartı sahibi vatandaşlar için sürekli güncel kampanyalar sunmaya devam ediyor. Özel bir banka olarak bilinen Akbank, 75.000 TL'ye kadar ve 24 ay vadeli yeni bir ihtiyaç kredi paketi hazırladığını duyurdu.

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, bankanın kredi politikalarına uygun bir şekilde başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvurular, hızlı ve kolay bir şekilde Akbank'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Onay alan krediler, başvuruyu yapanlara hızla sunulacak ve başvuruların onaylanmasının ardından işlemler hızlı bir şekilde tamamlanacaktır.

Akbank'ın resmi internet sitesi aracılığıyla başlatılan bu kampanyada, cep telefonuyla SMS atarak veya Akbank Direkt uygulamasını kullanarak da başvurular yapılabilmektedir. Bu kampanya, nakit ihtiyacı olan kişiler için masrafsız ve gelir belgesiz olarak 75.000 TL kredi imkanı sunmaktadır. Krediler, 3 ay erteleme seçeneğiyle ve toplamda 24 ay vadeli olarak kullanılabilmektedir. Şartları uygun olan vatandaşlar, Akbank Direkt uygulaması üzerinden şubeye gitmeden başvurularını tamamlayabilir ve kredi tutarlarını hesaplarına hızlıca alabilirler.

Sms ile başvurmak isteyenler için ise, "KREDI [Boşluk] TC Kimlik Numarası" formatında bir mesaj atarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Bu mesaj, 44 25 numarasına gönderilmelidir. Başvuru sonrasında yapılan sorgulamalarla birlikte onay alan vatandaşlara, kredi başvuru sonuçları SMS yoluyla iletilir.

Akbank, müşterilerine hızlı, masrafsız ve kolay bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanma fırsatı sunuyor. Bu kampanya, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için finansal rahatlık sağlayarak ihtiyaçlarını karşılamada büyük bir destek olabilir. Başvuruları hemen gerçekleştirin ve ihtiyacınızı kolayca karşılayın!