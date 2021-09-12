Akbank Kredi Kartı Kullananlara Faizsiz 20.000 TL Kredi Vereceğini Duyurdu! Başvurular Başladı

Akbank 20 bin TL faizsiz kredi fırsatının detayları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Akbank 20000 TL faizsiz kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Tüm detaylar haberimizde sizlerle...

Bankalar kredi kartı kampanyalarına her geçen gün yenilerini eklemeye devam ediyor. Genel olarak kredi kartı kullanan müşterilere yakıt gıda alışveriş ve benzeri noktalarda uygun kampanya fırsatları sunuluyor. Kredi kartı arasında bankalar içinde olan rekabet sebebiyle yeni bir kampanya daha gündeme geldi. Bankalar artık kendi kredi kartını kullanan müşterilere daha uygun fırsatlı kampanyalar sunacağını duyurdular.

Pek çok noktada yeniliklere imza atan Akbank büyük bir yeniliğe daha imza atıyor. Kendi kredi kartını kullanan müşterilere 20 bin TL'ye kadar hazır limitli kredi fırsatı sunacak. Üstelik sunulacak bu kredi bilinen faiz oranlı kredilerden daha uygun olacak. Yasa içerisinde bulunan faizlerinin yarısı oranında verilecek olan bu kredi ile beraber müşterilerin ihtiyaçlarını daha uygun şartlarda ve imkanlar da halletmelerine olanak sağlanacak.

Akbank 20 Bin TL Kredi Veriyor

Normal koşullar altında 1.60 civarında uygulanan ihtiyaç kredisi faiz oranları ile beraber Akbank kredi kartını kullanan vatandaşlara 1.30 faiz oranı ile kredi sunulacak. Kredi kartı noktasında ise Akbank'ı tercih edenler büyük fırsatlar ile karşılaşacak. Bu fırsatlardan biri de bilinen kredi fırsatı 20.000 TL'ye kadar cazip oranda kredileri Akbank kredi kartı kullanan vatandaşlar çekebilecek. Bu sayede piyasa koşullarından daha cazip ve daha uygun koşullarda ki parayı hesaplarına sorunsuz olarak çekmeleri de mümkün kılınacak.

Krediye Nasıl Başvuru Yapılır?

Krediye başvuru ise bankalar üzerinden internet aracılığıyla ya da mobil banka üzerinden gerçekleştirilebilecek. Gerçekleştirilecek başvurularda değerlendirilecek ilk husus kişinin bankanın kendi kredi kartını kullanıp kullanmamasıdır. Akbank kredi kartı kullanmayan kişiler bu hususta kredi kartı başvurusu yapabilir ve kredi kartı başvurusunun onaylanması ile birlitke aynı anda bu krediye hak kazanır.

%1.30 olarak belirlenen faiz oranı ile beraber 36 ay vadeli bir şekilde bu krediyi ödeyebileceksiniz. Bununla birlikte bu tutarın üzerinde kayıp ve seçenekleri de farklı koşullarda Akbank bankasında bulunmaktadır. Dileyen vatandaşlar 50.000 TL'ye kadar 36 ay vade fırsatı ile kredi de istifade edebilirler ve daha yüksek tutarlarda sıkıntısı olan vatandaşlar 100 bin 200 bin TL'ye kadar bulunan kredi fırsatlarını inceleyebilirler. Konut sahibi olmak isteyen müşteriler 120 aya kadar vadeli olarak Akbank üzerinden kredi alabilirler. Bununla birlikte araç sahibi olmak isteyenlerde 48 ay vade fırsatıyla banka üzerinden kredi kullanabiliyor.

Kredi Koşulları Neler?

Bankanın sunduğu tüm krediler de bazı koşullar bulunmaktadır. Bu koşullardan öncelikli olanı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlarda bu krediden faydalanabiliyor. Ancak bu vatandaşlara 20.000 TL kredi tutarı tanımlanmıyor. İlk koşul olarak T.C. vatandaşı olma şartı aranıyor. Ardından 18 yaşından büyük olunması isteniyor. Tüm bunların beraberinde başvuru yapan vatandaşların Akbank kredi kartını kullanıyor olması gerekiyor. Bunların sağlanması halinde krediye yaptığınız başvuru olumlu sonuçlanacaktır.