Emekliye tek mesajla 75 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verilecek. Emekli olan kişilerin kullanabileceği 75 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi Finansbank tarafından kampanya olarak yayınlandı. SMS atarak hemen anında 75 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. 75 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşterilere ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme toplamda ise 36 ay vadeye kadar işlem yapılmaktadır. 70 yaşına kadar olan emekliler için geçerli olan bu kampanyada 65 yaş üzerinde olan ve SMS ile onay alan emeklilerin finansbank'a maaş taşımaları şarttır. Emekli olan ve mesaj atarak Kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler finansbank'ın yapmış olduğu bu kampanyaya katılarak hemen ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir.

Finansbank'tan ihtiyaç kredisi başvurusu...

75 bin TL'ye kadar emekli kredisi kullanmak isteyen kişiler, Finansbank üzerinden işlem yapmak istiyorlarsa SMS atarak hemen ne kadar onay alacaklarını görebilirler. 5030 numarasına kendi kimlik numaranızı yazarak göndereyim yaparsanız mesaj gönderildikten sonra beş dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu gelecek ve onaylanan tutar mesajda gösterilecektir. 75 bin TL'ye kadar değerlendirme yapacak bu banka SMS atarak kredi onayı almak isteyen kişilere kredi notu yüksek olması durumunda onay vermektedir. 5030 numarasını attığınız mesaj sonrasında Kredi sonucu olumlu olan kişiler En yakın Finansbank şubesine giderek Kredi başvurusunu tamamlayarak onaylanan tutar kadar kredilerini sadece kimlikle kullanabilecek. 5030 numarasını attığınız mesaj sonrasında eğer sonuç alamadıysanız bankanın müşteri hizmetlerini arayarak Kredi sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

SMS haricinde kredi başvurusu...

SMS atarak emekli kredisi başvurusunda bulunamaz duysanız bankanın diğer kredi başvuru yöntemleri ile birlikte ne kadar kredi onayı alacağınızı görebiliyorsunuz. Finansbank resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler Finansbank kredi başvuru formunu doldurarak hemen onay alabileceklerdir. 36 ay vadeye kadar verilecek olan emekli kredilerinde ilk kredi taksit ödemeniz de 3 ay erteleme yapma imkanı da sunmaktadır. Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda hızlı bir şekilde onay alabilmektedirler. SMS atarak veya internet üzerinden başvuru yapmadıysanız size en yakın banka şubesine kimliğinizle giderek Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.