Akbank kredi başvurusu: Gelir belgesiz, 50 bin TL 36 ay vadeye kadar ödeme yapılacak...

Akbank üzerinden yapılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında gelir belgesiz 50.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi verileceği açıklandı. Akbank bu hafta içerisinde vereceği bu ihtiyaç kredilerinde banka kredi notu uygun olan vatandaşları ile birlikte Kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların daha önce bankalardan kredi kullanıp düzenli ödemeler yapmış olmaları durumunda işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirecek ve nakit kredi onayı almalarına olanak sağlayacaktır. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız banka müşterisi olan vatandaşlar internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak denedikleri zaman bu bankalardan kredi kullanabilecekler ve yine internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi başvuruları ve kredi kartı başvurularının sonuçlarını öğrenebileceklerdir.

Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapmak isteyen vatandaşlar 50.000 TL gelir belgesiz kredi almak istiyorlarsa öncelikli olarak bankanın kredi notu olan 1400 ve üzerinde bir puanı olması durumunda başvurularını kimlik numaraları üzerinden sorgulama yaparak hemen alabilmektedirler.

Akbank üzerinden kredi almak istiyorsunuz ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyadan kredi başvurusu olarak sizlere gelir belgesiz olarak işlem yapılacak ve gelir belgesiz 50.000 TL kredi kullanmanız durumunda da 36 ay vadeye kadar ödeme yapılacaktır.

Akbank üzerinden SMS atarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız banka müşterisi olan vatandaşlar akbank'ın resmi internet sitesi üzerindeki 44 25 numarasına Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı göndermeleri halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. SMS ile kredi başvurusunda bulunduktan sonra onay almanız ile birlikte en yakın banka şubesinden veya Akbank direkt uygulaması üzerinden onaylanan Kredi tutarını kullanabilir 36 ay vadeli gelir belgesiz ve masrafsız 50.000 TL kredi ödemesi alabilirsiniz.