15 milyon emekli için son karar: Bankadan hesabınızın olması durumunda hemen ödeme olacak!

Emekli maaş alan vatandaşlar için yapılan yeni duyuru ile birlikte nakit kredi kullanacak olan kişileri uygun faizlerle kamu bankaları üzerinden ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank üzerinden emekli maaşı almanız durumunda emekli maaş hesapları üzerinden yapılan işlemler ile birlikte bu bankalar üzerinden hemen ödeme alabilecek Kredi işlemlerinizi gerçekleştirdikten sonra da banka şubelerine gitmeden internet üzerinden de işlemlerinize dilediğiniz zaman yapabileceksiniz. emekli maaşı hesabınız üzerinden kredi almak istiyorsanız Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları üzerinden emekli maaşı hesabınızın olması ve bu bankalardan kredi kullanmış olmanız gerekmektedir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan tüm vatandaşlar nakit kredi ödemelerinden faydalanmak istiyorlarsa Kredi şartlarına uygun olmaları halinde işlemlerini banka şubeleri üzerinden bireysel müşteri temsilcisi üzerinden yapabileceklerdir. 50.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar 36 ay vadeli ödeme tablosu oluştururken 100.000 TL kredi kullanacak olan vatandaşlar ise 24 ay vadeli Kredi ödeme tablosu oluşturarak bankadan ihtiyaç kredisi alabilmektedirler.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank 50.000 TL ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm vatandaşlar için emekli maaş hesapları üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeleri halinde ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme olarak da kredi kullandırmaktadır. Bankaların resmi internet sitesi üzerinden güncel kredi faiz oranlarınızı öğrenebileceğiniz gibi aynı zamanda bankanın yapmış olduğu diğer Kredi kampanyalarını da buradan göz atabilir bankaların emekli kampanyalarına İhtiyaç Kredisi olarak yine bireysel olarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

100.000 TL'ye kadar emekli kredisi kullanarak nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar ihtiyaç kredisi ödemelerini banka şubelerine gitmeden alabilecekleri gibi aynı zamanda diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatmaları için de bu bankalar üzerinden transfer kredisi kullanabilmektedir. güncel olan kredi kartı ve güncel olan ihtiyaç kredisi borçlarınızı tek bir yere toplayarak kredi ödemesi yapmak isteyen tüm emeklilere kamu bankaları en düşük faiz oranlarından yararlanarak borç kapatma kredisi vermektedir.