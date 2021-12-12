Akbank Kredi Alamayanlar İçin Kampanya Başlattı! Artık Kredilere Olumsuz Yanıt Yok, 20.000 TL Ödeme Var…

Kredi alamayanlar için Akbank’tan harika bir kampanya. Artık kredilerde olumsuz yanıt olmayacak. 20.000 TL ödeme gerçekleşecek. Birçok kişi için yapılacak kampanya umut oldu. Yapılacak olan bu kampanyada Akbank aynı gün içinde krediyi kullandırabilecek. Kredi almak isteyenler, Akbank’ın belirlediği politikalara uygun olanlara hemen onay veriliyor. İhtiyaç kredisi için başvuru yapacak kişiler belirli şartları sağlamaları halinde onay alabilir.

Akbank kredi için olumsuz yanıt alanlara kredi kampanyası başlattı. Şartları sağlayan herkese 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli, kredi ödemeleri 2 aylık ve 3 aylık dönemlerde olan kredi imkânı. Düşük faizli kredi kampanyasına katılacak olan kişilerin kredi notu en 1200 olması halinde gerçekleşebilecek.

Kredi başvuru şartları nelerdir?

Akbank’ın müşterilerine sunduğu kampanyaya başvuru yapmak isteyenler 20.000 TL ye kadar kredi onayı almak istiyorlar ise, kredi notunun en az 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Kredi notu düşük olan kişiler diğer bankalardan her hangi bir şekilde kredi kullanmadıysa, 20.000 TL ye kadar banka üzerinden onay alabilecek. 20 bin TL nin dışında farklı tutarlarda kullanılacak krediler için onay alınabilecek. Kredilerini düzgün bir şeklide ödeyen kişilere kredi verilebilecek.

Akbank’tan kredi başvurusu...

Eğer Akbank üzerinden 20.000 TL ye kadar ihtiyaç kredisi için başvuru yapmak isterseniz SMS ile ya da bankanın resmi internet sitesinden kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. En kolay yöntemlerden biri SMS ile kredi başvurusu yapmaktır. Cep telefonundan mesaj kısmına KREDİ yazarak boş bırakılır, ardından TC kimlik numarası yazılarak 4425 e gönderilir. Gönderilen mesaj sonrasında banka tarafından hızlı bir şekilde geri dönüş yapılarak kredinizi en yakın banka şubesinden kullanabilirsiniz.

Acil nakit ihtiyacı olan kişiler bankanın internet sitesinden de başvuru yapabilir. ihtiyaç kredisi başvurusu yapıldığında anında cevap alınarak kredi kullanılabilir.