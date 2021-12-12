Emekliye Kimlikleriyle 5000 TL Ödeme Bu Sabah Başladı, Ay Sonuna Kadar Başvuru Yapan Emekli Ödeme Alacak

Emekli olanlar 5.000 TL ye kadar net ödeme alabilecek. Ödemelere sabah itibari ile başlandı. Emekli olan herkes 5.000 TL tutarındaki ödemeyi, bankalardan onay alarak alabilecek. Nakit tutar ile ihtiyaçlar karşılanacak.

Ödemeler bu sabah itibari ile başladı. 5.000 TL tutarındaki ödemelerden emekli olan kişiler faydalanabilecek. Bankalardan hızlı bir şekilde onay alınarak nakit ihtiyaçlar karşılanabilecek. Son dakika haberi olarak kendi sitelerinden paylaşılan bankalar sadece emekli olanlardan ve belirli şartları yerine getirenlere bu krediyi kullandırabilecek. Krediyi kullanan kişiler geri ödemesini 36 ay vade ile gerçekleştirecek.

PTT’den tüm emeklilere 5.000 TL kredi başvurusu

PTT tarafından emekli olanlara 5.000 TL tutarında ödeme gerçekleşecek. Ödeme almak isteyen kişiler kredi başvurusu yapmak için tek şart PTT üzerinden maaşları almaları yeterli. Sizlerde bu imkândan faydalanmak istiyorsanız, en yakın PTT şubesine giderek, kimlik gösterilmesi ile emekli maaşınızın tutarı üzerinden 5.000 TL ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Başvuru yapmak isteyenler cep telefonundan başvuru yapabilir. Telefonun mesaj kısmına girerek PTT yazılıp boş bırakılır. TC kimlik numarası yazılarak 3050 numaraya mesaj gönderilir. Gönderilen mesajdan kısa bir süre sonra kredi sonucu sizlere ulaşır.

Ziraat Bankası’ndan emeklilere 5 bin TL'ye kadar ödeme

Ülkemizde kamu Bankası olarak hizmet veren bankalar arasında bulunan Ziraat Bankası, emekli olan müşterilerine 5.000 TL ye kadar kredi imkânı sunuyor. Müşterilerin memnun etmek için sürekli kampanya düzenleyen banka yüksek limitli ihtiyaç kredisi kampanyasını müşterilerini sunuyor. Kredi başvurusunda bulunan kişiler değerlendirme sonucu 5.000 TL ye kadar kredi kullanabilecek. Ziraat Bankası’nın mobil uygulaması kullanılarak veya Ziraat Bankası’nın internet sitesi üzerinden başvuru yapılarak kimlik ile birlikte kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bunun yanı sıra en yakın banka şubesine gidilerek de kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Her iki kurumda müşterilerini sürekli memnun etmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için, mevcut kampanyalarını güncelleyerek ve yeni kampanyalar düzenleyerek kendi kurumlarına çekmeyi amaçlamaktadır. Sizlerde, sunulan bu kampanyalardan faydalanmak istiyorsanız geç kalmadan başvurunuzu yapabilirsiniz.