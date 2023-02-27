Akbank Kartı Kullananlar Dikkat: Bankadan 9000 TL Daha Ödeme Alacaksınız!

Akbank, resmi internet sitesi ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, mart ayı içerisinde başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanan tüm vatandaşlar, eğer ihtiyaç olması durumunda 9000 TL ye kadar daha düşük faizli kredi alabiliyor. Akbank'ın bireysel müşterileri için yapmış olduğu bu kredi kampanyasından faydalanmak isteyen tüm vatandaşların belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda 36 ay vadeli kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde Akbank Direkt uygulaması aracılığı ile birlikte vatandaşların kendi hesap numaralarına yatırılmaktadır.

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda başvuru şartlarına uygun olarak kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara hem en aynı gün içinde kredi işlemleri yapılır ve ödemeler hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

Akbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Kredi başvurusuna, eğer internet üzerinden yapamadıysanız cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da bankanın yapmış olduğu kredi politikalarına uygun olarak işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve SMS ile onay almanız durumunda kredi kullanabilirsiniz.

44 25 numarasına kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacak ve Akbank'tan nekadar onay aldığınızı kısa mesaj öğreneceksiniz.

Akbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu, aynı zamanda banka hesabı olan vatandaşların internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de verilmektedir. 9000 TL'ye kadar ödeme almış olmanız durumunda en fazla 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabilir, masrafsız ve gelir belgesiz kredi alabilirsiniz.

Akbank, Emekliye kredi veriyor mu?

Akbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, ihtiyaç kredilerini kolay birşekilde kullanabiliyor ve yüksek limitli krediler, bu banka üzerinden alabilmektedir. Akbank, emekli maaşı alan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilirler ve onaylanan kredilerini Akbank Direkt uygulaması üzerinden kullanabilirler. Emekli maaşınızı, Akbank'a taşıyarak, kredi almak istiyorsanız da başvurunuzu gerçekleştirmek için banka sizlere hızlı bir şekilde sonuç vermektedir.