Akbank Kampanyası Olay Olacak, 0.49 Faizle Ödeme Almak İsteyenlere Gün Doğdu, 10000 TL Ödenecek

Akbank, 36 ay vadeli 0.49 faizli ihtiyaç kredisi için belirli şartlara göre işlem yapacak. Akbank üzerinden nakit kredi desteği isteyen kişiler, belirlenen şartlara göre 10.000 TL ödeme alabileceklerdir. Acil nakit sıkıntısı yaşayan kişiler, Akbank'ın yaptığı bu kampanya ile istedikleri zaman başvuru yaparak 0.49 faizli kredi alabilecektir. Akbank yaptığı kampanyalarda, bankalardan işlem yapacak olan kişilere hemen sonuç veren bankalardan birisidir. Sizlerde kredi başvurusu yaparsanız, başvurunuzu hemen hesaba atabilirsiniz.

Resmi internet sitesi üzerinden de duyurusu yapılan kredi kampanyası ile ilgili açıklama 0.49 faizli krediler için geldi. bu kredileri daha önce bankalardan kredi kredi kartı kullanan kişiler alacak. 10.000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredi kampanyasına katılmak isteyenler hemen başvuru yapacak. Akbank özellikle kendi bankasından maaş alan müşterilere ve kendi Bankasından hesabı olan kişilere 10000 TL ödemeyi Akbank direkt uygulaması üzerinden yapıyor.

Akbank üzerinden başlatılan bu kampanyalarda belirli şartlara göre kredi alacaksınız...

Kredi alacak kişi 1200 ve üzerinde kredi notu olması,

TC vatandaşı olması,

Düzenli geliri olması,

18 yaşından büyük olması,

Kredi, kredi kartı borçları yüzünden sıkıntı yaşamaması,

E-Haciz olmaması

durumunda kredi kullanabileceklerdir.

SMS ile Başvuru

Akbank ayrıca kredi başvurusu yapacak olan kişilere SMS ile kredi onayı veriyor. Akbank SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler Kredi yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını 4425 numarasını mesaj olarak gönderirse 5 dakika içerisinde sonuç gelir ve hemen onay alması durumunda en yakın banka şubesinden kredi kullanabilirler. SMS ile kredi başvurusu yapmak için ücretli mesaj atacaksınız. Bunun için cep telefonunuzda lira olması gerekiyor. Ayrıca kredi başvurusu için Akbank Direkt uygulamasını kullanabilir ve buradan online kredi başvurusu yapabilirsiniz.