TBMM geçti, Emeklilere Ziraat Bankası Maaş Müşterisi Olması Durumunda 40.000 TL Ödenecek! Devlet Karşılayacak

Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm emeklilere 40000 TL'ye kadar ödeme verileceği haberi verildi. Emekli maaş alan vatandaşlar, Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapmış oldukları duyurular ile birlikte kredi ödemelerini gerçekleştirdi. Uygun faizlerle ödeme vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası, 40000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirirken, emekli olan kişilere devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak kredi imkanı sağlamaktadır.

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Emekli olan kişiler bu banka üzerinden kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda ne kadar onay aldıklarını görebiliyor. Ziraat Bankası, 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara yapmış olduğu kampanyalarda, nakit kredi ödemelerinden faydalanabilmeleri için hızlı birşekilde işlem sonucuna hemen hesaplarına yatırmaktadır.

Devlet destekli olarak 40bin tl kadar kredi kullanmanız durumunda sizlere 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturulmaktadır. Kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşların, Ziraat Bankası müşterileri olmaları durumunda internet üzerinden başvuru yaparak, kredi ödemelerini gerçekleştirebileceğinizi söyleyebiliriz.