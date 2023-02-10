Akbank hesabı olanlara bugün akşam uyarı yapıldı: Ödeme almak için son 6 gün

Akbank hesabı olan vatandaşlara bu akşam yapılan uyarıda ödeme almak isteyen kişiler için 6 gün daha uzatıldığı açıklandı. Akbank hesabı olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen kampanyada uygun faizlerle kredi ödemeleri bugünden itibaren verileceği açıklandı. Bugün içerisinde başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz, kampanyadan faydalanmak istiyorsanız, banka müşterisi olmanız durumunda ihtiyaç kredisi ödemesi olacak ve düşük faizlerle 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli bireysel tüketici kredisi kullanacaksanız.

Bireysel tüketici kredisi kampanyası ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara hızlı bir şekilde ödeme verecek olan Akbank üzerinden kampanyaya katılacak olan vatandaşların kredi politikaları dahilinde ödemelerine onay veriliyor.

AKBANK'TAN 6 GÜN DAHA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

Akbank, kendi banka müşterileri için hazırlamış olduğu bu kampanyaya katılacak olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli 50000 TL kredi ödemesi vereceğini açıkladı. Akbank üzerinden sizlerde maaş müşterisi veya bireysel müşteri olmanız durumunda bu bankada hesabınızın olması ile birlikte Akbank Direkt uygulama şifresi alarak hemen başvuru gerçekleştirebiliyorsunuz.

Akbank, kendi müşterilerini banka şubelerine gelmeden, bankacılık işlemlerini yapabildikleri gibi kredi işlemlerinde artık Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmaya devam edecek. 6 gün içinde başvurunuzu gerçekleştirerek, Akbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, mobil uygulama üzerinden yapacakları işlemlerde kredi ödemelerine onay almaları durumunda hemen kendi hesaplarına yatırabilir ve hemen kullanabilirler. Kredi notu yüksek olan tüm vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda, Akbank üzerinden düşük faizli ihtiyaç kredisi kullanabiliyor.

Akbank, resmi internet sitesine giriş yaparak, kampanya detayları hakkında bilgileri daha uygun faizlerle dalabilirsiniz.