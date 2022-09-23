12,5 milyon emekliye son müjde! Bu ay içinde ödenecek 30000 TL ödeme için sayılı gün kaldı! Cumhurbaşkanı İmzaladı.

Emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılan kampanyada 30000 TL'ye kadar ödeme alacak olan kişilerin eylül ayı sonuna kadar başvurularını yapması gerekiyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılacak olan başvurularda 30000 TL kadar ödeme alacak olan tüm vatandaşlar için 90 gün ertelemeli işlem yapılacak nakit ihtiyacınızın olması durumunda hemen aynı gün içinde hesaplarınız ödemeler alabileceksiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında nakit kullanacak olan kişilere kamu bankaları üzerinden destek ödemeleri verilmektedir.

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında nakit kullanacak olan kişilere destek ödemeleri verilecek ve 30000 TL'ye kadar 24 ay vadeli 36 ay vadeli kredi paketleriyle birlikte işlem yapılacaktır. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanarak, şartlara uygun olarak ilk kredi imkanından Faydalanacak olan vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda 30000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilere 90 gün ertelemeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacaktır.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi alabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak istiyorsanız, acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz krediler ile birlikte 5 dakika içerisinde sonuç öğrenebilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm vatandaşlar için yapılan bu kampanyada 30000 TL kredi kullanacak olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirebilmeleri için banka müşterisi olması ve banka hesapları üzerinden bir internet bankacılığı şifresi de oluşturması isteniyor. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi işlemlerine hızlı bir şekilde yakmak isteyen vatandaşlara, başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda 5 dakika içerisinde sonuç veridir ve onaylanan krediler ile birlikte aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırılmaktadır.